Пострадавшим при пожарах в Костанайской области документы восстановят вне очереди, пенсии выдадут сегодня

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Сотрудники ЦОНов готовы оказать содействие гражданам в оформлении документов без перерыва на обед и вне очереди, пенсии и пособия жителям пострадавших районов выплатят уже сегодня, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на региональные СМИ.

"Сотрудники отделов по обслуживанию населения в районах, пострадавших от природной стихии, совместно с представителями миграционной полиции, готовы оказать помощь погорельцам. Для восстановления документов, удостоверяющих личность, а также документов на движимое и недвижимое имущество жителям необходимо обратиться в ЦОН", - сообщил директор областного филиала госкорпорации Миржан Жанабаев.

Адреса отделений:

- с. Аулиеколь, ул . Ш. Жанибек Батыра.

- с. Карасу, ул. Комсомольская, 24.

Айнур Сатаева, и.о.руководителя департамента комитета труда, соцзащиты и миграции минтруда по Костанайской области рассказала, что все виды пенсий, выплат и пособий из республиканского бюджета за сентябрь будут направлены сегодня (в понедельник) на счета получателей, проживающих в Аулиекольском районе. Пенсии получат не только жители пострадавших от пожаров поселков, но и проживающие в районе люди.

В Карасуском районе, где тоже есть пострадавшие, Минтруда также решает вопрос, чтобы жителям выплатить все пособия и пенсии в начале этой недели.

"Что касается инвалидов. Всех, кто пострадал во время пожаров, в кратчайшие сроки будут обеспечивать техсредствами реабилитации. К примеру, у кого-то инвалидная коляска поломалась или вовсе сгорела. Предоставят новую. Санаторно-курортное лечение, реабилитационные центры — детям-инвалидам, взрослым людям с инвалидностью предоставят по решению МСЭК возможность попасть туда вне очереди", - рассказала Айнур Сатаева .

Более того, как пояснили специалисты минтруда, всем пострадавшим, оставшимся без рабочих мест, предоставят отпуска с сохранением заработной платы.

Наталья Юдина, руководитель филиала АО "Государственный фонд социального страхования" по Костанайской области добавила: