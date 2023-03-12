Пострадавшие при столкновении поездов проводники обратились к президенту Кыргызстана

Фото: МЧС РК

В соцсетях появилось видеообращение проводников "Кыргыз темир жолу" к президенту Садыру Жапарову. Начальник поезда, который следовал по маршруту Бишкек — Самара, Чолпон Асанова заявила, что два кыргызских проводника и два пассажира пострадали в результате столкновения их поезда с локомотивом на западе Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Однако, по словам Чолпон Асановой, руководство компании никак не помогло пострадавшим.

"Столкновение произошло 5 марта, три вагона сошли с рельсов. В нашем составе было 229 пассажиров 22 члена бригады. В результате аварии два проводника и два пассажира пострадали. Благодаря оперативной работе поездной бригады, пассажиров вовремя эвакуировали, оказали первую медицинскую помощь. На данный момент эти проводники находятся на лечении в Бишкеке, но со стороны руководства никаких действий не было предпринято. Четыре проводника остались в Казахстане без денег, без питания, без света. Там осталось оборудование на сумму миллион сомов. Комиссия на место крушения приехала через три дня, столкновение произошло в воскресенье, наше руководство на станцию "Ак-Тобо" прибыло во вторник. Они осмотрели вагоны и уехали, а проводники остались", — сказала Чолпон Асанова.

Напомним, 5 марта в Актюбинской области с рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Бишкек — Самара. В поезде было более 200 человек, в числе которых граждане России, Кыргызстана и Казахстана. Уточнялось, что в результате происшествия никто не пострадал.