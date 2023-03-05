Поезд с 200 пассажирами сошёл с рельсов в Актюбинской области

Фото: МЧС РК

В Шалкарском районе Актюбинской области, на станции Бершугир, сошёл с рельсов поезд, в котором, но предварительным данным, находились 200 пассажиров. В аварии никто не пострадал передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По информации ведомства, ЧП произошло 5 марта, ориентировочно в 10:30.

"По предварительным данным, из-за бокового столкновения с маневровым локомотивом произошел сход тепловоза, вагона №1 и трехколесных пар вагона №2 пассажирского поезда №317 сообщением "Бишкек-Самара". На место вылетел вертолет Казавиаспас, направлены спасательные подразделения, следует восстановительный поезд КТЖ. По имеющейся информации в поезде было более 200 человек: граждане Кыргызстана, РФ и Казахстана, работники КТЖ. В госпитализации люди не нуждаются, в настоящее время размещены в других вагонах поезда", — говорится в сообщении МЧС.

Сформированы оперативные штабы в МЧС и ДЧС региона. Установлением причины происшествия будут заниматься компетентные органы.