Пострадавшая в "АЛЖИРе" пенсионерка пятый месяц прикована к постели

Пенсионерка из Восточного Казахстана, которая летом получила множественные переломы во время падения лифта в музейно-мемориальном комплексе "АЛЖИР", по-прежнему остается в Астане под присмотром родственников. Она не встаёт с кровати и не может уехать домой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

16 июля в музейном комплексе "АЛЖИР" сорвался лифт с находящимися внутри людьми. В результате пострадали две женщины.

Одна из них — 83-летняя Еркиндик Арыктаева по-прежнему прикована к постели. Минувшим летом она впервые приехала в Астану навестить детей и внуков. Но после посещения Акмолинского музея памяти жертв политических репрессий вот уже пятый месяц не может встать на ноги. Тот день для заслуженного педагога страны стал самым страшным в её жизни.

"Надо было на второй этаж. Гид сказала, что у них готовый лифт. Она включила, и тут раздался такой грохот. Я не поняла. С такой силой удар в землю. На нас посыпались грязь, кирпичи, камни. Нас завалило. Я получила перелом обеих ног и перелом левого плеча", — рассказала Еркиндик Арыктаева.

Пенсионерка перенесла три тяжёлые операции. После переломов ноги женщины хирурги-травматологи буквально собирали по осколкам, скрепляя их специальными пластинами и шурупами. А вот восстановить плечо ей так и не смогли, во время четвёртой операции возникли осложнения.

"У меня давление понизилось. Врачи испугались, что я не выдержу, и отключили, и с тех пор рука сама ходит у меня. В общем, месяц я была там. После этого отправили домой. Дочь уволилась с работы, за мной ухаживает", — призналась Еркиндик Арыктаева.

Чтобы уехать домой в Восточный Казахстан, Еркиндик Арыктаевой необходимо закончить череду курсов платной реабилитации. Дети и внуки купили бабушке специальную кровать за 700 тысяч тенге и инвалидное кресло за 250 тысяч тенге. А ещё платные анализы, лекарства и услуги инватакси.

"На данный момент у нас около 6, за 5 миллионов уже перевалило. Потому что шаг шагнёшь — деньги. Мы ни у кого, ни у государства, ни у руководства музея, ни у акимата Астаны не просили. Но они нам и не предлагали никакой помощи", — поделилась дочь пострадавшей Гульнар Турсынбаева.

Но в администрации музея, где женщина получила тяжелые травмы, утверждают, что неоднократно предлагали помочь пострадавшей.

"Сколько раз мы встречались с этими людьми, общались. Тогда мы предлагали им, чтобы мы сами купили бабушке кровать. Спрашивали, как её состояние, предлагали помочь с лекарствами. Но тогда между нами было небольшое недопонимание, но мы были заинтересованы в том, чтобы не доводить дело до суда и помочь пенсионерке", — рассказал один из руководителей дирекции комплекса.

Сама Еркиндик Арыктаева говорит: за всю свою долгую жизнь и подумать не могла, что, будучи заслуженным педагогом страны и обладательницей почетного звания "Күміс алқа", она окажется прикованной к постели из-за чужой халатности.

"Хоть бы сказали: "Прости, бабушка, за нашу оплошность". Никто. Знаете как обидно. Стыд же, позор на весь мир, что в Казахстане с потолка падают лифты и ранят, убивают посетителей", — отметила Еркиндик Арыктаева.

Музей продолжает принимать посетителей. Подъёмник все тот же. Насколько он сейчас исправен, неизвестно.

Расследование по делу о падении лифта в музейно-мемориальном комплексе "АЛЖИР" еще продолжается. По словам родных Еркиндик Арыктаевой, они намерены довести дело до конца, чтобы виновные понесли строгое наказание, и дело сдвинулось с мёртвой точки.