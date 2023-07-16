Лифт с людьми сорвался в музейном комплексе "Алжир" близ Астаны

Фото: stranabolgariya.ru

В социальных сетях появилась информация о том, что в музее жертв политических репрессий "Алжир" в Акмолинской области сорвался лифт для инвалидов, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Kozachkov offside.

Как уточнили в департаменте полиции Акмолинской области, инцидент произошёл 16 июля в музейном комплексе "Алжир". Лифт с находящимися внутри людьми сорвался вниз со второго на первый этаж. В результате пострадали две женщины – жительницы Астаны и Акмолинской области 1940 и 1969 года рождения.