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stranabolgariya.ru Сегодня, 22:48
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Сегодня, 22:48
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Фото: stranabolgariya.ru

Лифт с людьми сорвался в музейном комплексе "Алжир" близ Астаны

В социальных сетях появилась информация о том, что в музее жертв политических репрессий "Алжир" в Акмолинской области сорвался лифт для инвалидов, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Kozachkov offside.

Как уточнили в департаменте полиции Акмолинской области, инцидент произошёл 16 июля в музейном комплексе "Алжир". Лифт с находящимися внутри людьми сорвался вниз со второго на первый этаж. В результате пострадали две женщины – жительницы Астаны и Акмолинской области 1940 и 1969 года рождения. 

"Пострадавших госпитализировали с различными травмами в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Батпенова Н.Д. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение", — сообщили в полиции.

 

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Сегодня, 22:48
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