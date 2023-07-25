Поставку зараженных томатов из Казахстана в Россию прокомментировали в Минсельхозе

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В Министерстве сельского хозяйства Казахстана прокомментировали информацию Россельхознадзора о якобы завезенных 18 тоннах зараженных вирусом морщинистости томатов в Алтайский край. По словам представителей ведомства, данная информация к ним не поступала, передает BaigeNews.kz.

По официальным данным, вирус морщинистости томатов Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года № 158 "Об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза" является карантинным. На территории Евразийского экономического союза в отношении него осуществляются карантинные фитосанитарные меры. По ответу на официальный запрос от СМИ в Минсельхозе уточнили, что на пунктах первичной проверки вирус морщинистости не был обнаружен на территории РК.

"Согласно пункту 24 Приказа Министра сельского хозяйства Республики "Об утверждении Правил по охране территории Республики Казахстан от карантинных объектов и чужеродных видов" карантинное состояние вывозимой за пределы территории Республики Казахстан подкарантинной продукции на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера удостоверяется государственными инспекторами по карантину растений в местах первоначальной отгрузки и вторично - в морских и речных портах (пристанях), аэропортах, на железнодорожных станциях, производственных объектах операторов почты, объектах внутренней торговли, автовокзалах (автостанциях) и иных объектах при перегрузке (формировании) экспортных партий", - ответили в ведомстве.

В Минсельхозе рассказали, что на сегодняшний день официальное уведомление о выявлении вируса коричневой морщинистости плодов томата в партии подкарантинной продукции со стороны Национальной организации по карантину и защите растений Российской Федерации в соответствии не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что Россельхознадзор заявил о третьем случае завоза из Казахстана томатов, зараженных вирусом. Более 50 тонн томатов были забракованы в результате экспертизы. Вреда человеческому организму морщинистость томатов не приносит, однако он может нанести непоправимый вред урожаю пасленовых.