Посредник между Востоком и Западом. Эксперты оценили выступление Токаева

Российские эксперты в интервью российскому изданию "Аргументы и Факты" оценили выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Берлине, где он заявил, что Казахстан не является "анти-Россией", но вынужден учитывать санкционные ограничения и поэтому поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями. В целом российские политологи отметили исключительно прагматичный подход Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

"Совершенно не нужна конфронтация"

Во время официального визита в Германию президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву пришлось много объяснять журналистам о взаимоотношениях с Россией. Лидер крупнейшего центральноазиатского государства заявил ключевое: "Казахстан не является "антиРоссией".

"Мы твёрдо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяжённая граница в мире, —продолжал Токаев. — У нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи".

При этом президент пояснил, что Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поэтому поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями.

Профессор Института государственной службы и управления РАНХиГС Татьяна Иларионова в интервью "Аргументам и фактам" отметила, что геополитические особенности Казахстана диктуют особый внешнеполитический вектор.

"Найти такую равнодействующую, чтобы оставаться в добрых отношениях со всеми соседями, не конфликтовать, а торговать, развивать гуманитарную сферу. Сегодня Казахстану совершенно не нужна конфронтация. В нынешней ситуации достичь этого баланса очень-очень трудно, но президент Токаев пытается это сделать, что может вызывать только уважение", — сказала эксперт.

Комментируя нездоровую реакцию российских соцсетей (накануне в блогосфере были выдернуты лишь фрагмент выступления Токаева про соблюдение санкционного режима. — Прим. ред.), Татьяна Иларионова сказала, что "блогеры пытаются найти в тёмной комнате чёрную кошку, которой там попросту нет".

"К сожалению, у нас достаточно много людей, совершенно не отвечающих за свои слова, которые могут спровоцировать конфликт между Россией и Казахстаном на пустом месте. По моему глубокому убеждению, сегодня нашим странам уж точно не нужно нагнетание напряжения", — сказала профессор РАНХиГС.

По мнению известного кинодокументалиста, автора книги "Трагический январь" Леонида Млечина, эмоциональные всплески происходят довольно часто, но главное — сознавать, какова реальность.

"А для этого достаточно знать четыре факта, — продолжил публицист. — Во-первых, президенты Путин и Токаев неизменно повторяют: у нас союзнические и партнёрские отношения. Владимир Владимирович однажды даже добавил: "Можно сказать, братские". Во-вторых, торговля между нашими странами стремительно растёт. Особенно в этом году (товарооборот России с Казахстаном в 2022 году составил 2 трлн рублей, а за первые 7 месяцев текущего года уже превысил 1,5 трлн рублей. — Прим. ред.). В-третьих, президент Токаев и раньше говорил: "Санкции существуют, мы эти санкции учитываем". Казахстан — страна, экономически открытая всему миру. Это надо сознавать. В-четвёртых, нам заметно не хватает знатоков Казахстана и, шире говоря, Центральной Азии, которые бы внимательно следили за происходящим и давали точные оценки".

Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Дина Малышева обратила внимание на то, что Казахстан находится в более сложном положении, нежели остальные центральноазиатские государства, поскольку больше других зависит от иностранного капитала, который преобладает особенно в энергетической сфере. Но при этом "Казахстан, конечно, очень заинтересован в сотрудничестве с Россией и Россия остаётся самым важным экономическим и политическим партнёром. Казахстан никогда, по крайней мере в ближайшую перспективу, не откажется от сотрудничества с нашей страной", — прокомментировала доктор политических наук Малышева.

По мнению руководителя аналитического центра Российского общества политологов Андрея Серенко, Токаев на самом деле придерживается сбалансированной и очень аккуратной внешнеполитической стратегии.

"Казахстан отстаивает свои интересы. Делает это путём очень сложного сохранения и поддержания баланса между различными центрами силы — очень большими и крупными, находящимися в конфликте между собой. Поэтому нужно очень большое искусство и очень крепкая стратегия здравого смысла, которой Токаев придерживается. Думаю, поведение Казахстана сегодня — и для этой страны, и для России — оптимально. Это прагматичный союзник России, что уже само по себе ценно. Ничего лучшего, пожалуй, этой модели поведения, кроме того, что Токаев предлагает, предложить сложно, если говорить объективно".

По мнению политолога, по большому счёту, Казахстан сегодня остаётся единственной по-настоящему евразийской страной.

"Ведь "Евразия" это не просто точка на карте, широта и долгота, а фактически ещё и статус большого посредника между Востоком и Западом. Москва в силу санкционных ограничений и режима изоляции, которые Запад ввёл против РФ, сейчас не может выполнять роль такого посредника. Зато это делает Казахстан, и я прогнозирую, что казахстанский потенциал по-настоящему евразийского посредничества будет только усиливаться, а роль Казахстана как посредника будет только возрастать", — считает Серенко.

"Исключительно прагматичный подход"

На выступление Касым-Жомарта Токаева откликнулись и в Германии. Депутат ландтага федеральной земли Гамбург от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерзен (российская соотечественница, кстати, родом из Омска) надеется, что "западным СМИ не удастся посеять смуту между двумя содружествующими государствами — Россией и Казахстаном".

"Президент Казахстана уточнил в Берлине, что в 2022 году объём казахстанско-российской торговли достиг 25 млрд долларов. Только по этим цифрам видно, что Казахстан не отдаляется от России, а наоборот, бьёт все предыдущие рекорды в экономических отношениях. Действия западных коллег, мотивированных желанием изолировать Россию от всех и вся, кажутся мне столь же прозрачными, как и злорадными. Мне кажется, что президент Токаев довольно рационально объяснил, что следовать санкциям Казахстан вынужден. Его желание не ставить под удар свою страну и своих граждан, и при этом сохранить доверительные и конструктивные отношения с Российской Федерации, можно и нужно понять", — прокомментировала "АиФ" германский депутат.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также считает, что Касым-Жомарт Токаев демонстрирует исключительно прагматичный подход.

"На мой взгляд, президент Казахстана действует в национальных интересах своего государства, а они заключаются в сотрудничестве и с Евросоюзом, и с Россией. Я не припомню какого-либо российско-казахстанского проекта, который был бы остановлен из-за антироссийских санкций Запада. Да, если определенные ограничения в банковской сфере, но в Казахстан и через него в другие страны идут большие объёмы российских товаров. Видимо, в конце года мы выйдем на контракт по поставкам газа и в Казахстан, где продолжается газификация, и в Узбекистан. Мы нужны друг другу и в области энергетики, и во многих других отраслях. Это взаимовыгодное сотрудничество", — заключил Юшков.

В свою очередь депутат Госдумы от приграничной Казахстану Челябинской области, член президиума российско-казахстанской межпарламентской группы дружбы Владимир Павловотметил: