Пособия при потере работы получили более 100 тысяч казахстанцев

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Число получателей социальной выплаты на случай потери работы в Казахстане составило 101 тысячу человек, передает BaigeNews.kz. Пособия выплачивает государственный фонд социального страхования. При этом 98,1 тысячи граждан в этом году получили подобные выплаты впервые, отметили в министерстве труда и социальной защиты населения.

"В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода", — проинформировали в ведомстве.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо для начала авторизоваться на портале eGov.kz; в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу"; заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав её ЭЦП; в течение одного дня центр занятости населения по месту жительства заявителя предложит вакансии.

Если же работа не найдена, в течение рабочих трех дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

Кроме того, эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через электронную биржу труда (enbek.kz).

"При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически", — проинформировали в МТСЗН.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

В целях реализации поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 с первого января 2023 года, предусматривается увеличение коэффициента замещения утраченного дохода с 40% до 45%. При этом порядок назначения выплаты будет сохранен и распространяется только на участников системы социального страхования, потерявших работу и получивших статус безработного.

Повышение размеров соцвыплаты по потере работы также коснется действующих получателей по состоянию на 1 января 2023 года, которое будет произведено автоматически.

Министерством труда и социальной защиты населения РК запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством электронной биржи труда.

Это позволило упростить процедуры регистрации безработных и получение государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь все можно сделать, имея только интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.