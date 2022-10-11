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  • Последствия военного конфликта Украины и России оказывают повышательное давление на цены - Пирматов
pixabay.com Сегодня, 11:00
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Фото: pixabay.com

Последствия военного конфликта Украины и России оказывают повышательное давление на цены - Пирматов

Последствия военного конфликта Украины и России оказывают повышательное давление на цены. Об этом на заседании правительства во вторник, 11 октября, заявил председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов, передаёт BaigeNews.kz

По его словам, инфляция в большинстве стран продолжает превышать целевые показатели. На фоне ужесточения монетарной политики в мире и по мере устранения проблем с поставками ожидается замедление инфляции в 2023 году. По прогнозу ОЭСР, в странах G20 она снизится с 8,2 процента в 2022 году до 6,5 процента в 2023 году.

"Прогнозы инфляции чувствительны к ряду ключевых допущений, включая отсутствие дальнейших волн заражения COVID-19, отсутствие эскалации войны в Украине и постепенное ослабление давления на рынке энергоносителей в Европе. Дополнительными проинфляционными рисками выступают рост цен на удобрения и экстремальные погодные условия. ОЭСР рекомендует странам дальнейшее повышение процентных ставок, чтобы прогнозные показатели реальной ставки стали положительными, а инфляционное давление снизилось", - сказал глава Нацбанка.

Согласно прогнозам ОЭСР, налогово-бюджетные меры должны учитывать необходимость избегать дальнейшего постоянного стимулирования в период высокой инфляции и обеспечивать финансовую устойчивость. При этом мировые центробанки продолжают синхронно ужесточать денежко-кредитную политику в борьбе с инфляцией: ФРС США и ЕЦБ повысили ставку на 75 базисных пунктов, что привело к небывалому росту доходностей государственных ценных бумаг и первому "медвежьему" рынку облигаций за полвека.

"На фоне роста ставок с начала года акции развитых стран снизились на 27 процентов. Доходности 10-летних ГЦБ США выросли на 2,32 пункта, с 1,51 процента до 3,83 процента. Индекс доллара США c начала текущего года вырос на 17,2 процента. Объявленные планы Великобритании по фискальному стимулированию были встречены инвесторами крайне негативно и привели к обвалу фунта стерлингов и ГЦБ страны. Продолжается бегство в защитные активы на фоне ужесточения финансовых условий и растущих рисков рецессии. Фондовые рынки падают 3-й квартал подряд, что является самым затяжным падением с 2008 года", - отметил Пирматов. 

По данным главы Национального банка, в Казахстане месячная динамика инфляции, несмотря на снижение с пика после шокового значения в марте, начала ускоряться, значительно превышая среднегодовые значения. Наибольший рост цен за последние два месяца показал арендная плата за жильё, как на фоне полномасштабного начала учебного года офлайн, так и на фоне притока населения из соседней страны после объявленной частичной мобилизации, а также по услуге образования, канцелярским товарам.

"В годовом выражении инфляция достигла 17,7 процента. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 22,2 процента. Непродовольственная инфляция также ускорилась до 17 процентов из-за продолжающегося удорожания импортных товаров и поддерживаемого спроса на них. Инфляция платных услуг достигла 12,3 процента. Устойчивость высоких инфляционных процессов на фоне фискального стимулирования и усиление спроса в экономике, в том числе с учётом новых внешних шоков, поддерживающих высокие инфляционные ожидания, требуют дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики", - сказал он. 

Галымжан Пирматов также подчеркнул, что гибкое курсообразование в Казахстане повышает сбалансированность рынка.

"За сентябрь курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,9 процента, до 476,53 тенге за доллар. Давление на обменный курс тенге, как и на валюты развивающихся рынков, продолжают оказывать активное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, глобальное укрепление курса доллара США, эскалация геополитических конфликтов. Гибкое курсообразование способствует повышению эффективности функционирования валютного рынка и сохранению международных резервов", - подытожил финансист. 

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#цены #инфляция #Нацбанк Казахстана
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 11:00
386
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