Последствия стихии было крупномасштабным: МЧС о паводках в Казахстане

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков на заседании правительства рассказал о текущей ситуации по паводкам в Казахстане, передаёт BaigeNews.

Бауыржан Сыздыков сообщил, что в настоящее время в Западно-Казахстанской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях продолжается ликвидация паводков.

"На западе обстановка осложнилась от сбросов воды из Ириклинского водохранилища России в реке Жайык, на севере вода прибывает с Акмолинской области. В областях Абай, Павлодарской, Карагандинской, Ұлытау, Акмолинской и Костанайской, обстановка стабильная, уровень воды в местных реках постепенно снижается. Здесь угрозы подтопления населенных пунктов не имеется", - заявил он.

По его данным, на сегодня подтопленными остаются более пяти тысяч жилых домов, свыше 16 тысяч дач и одной тысячи дворовых территорий, 91 зданий. Всего из зон подтопления было заблаговременно эвакуировано свыше 119 тысяч человек, из них более 44-х тысяч детей.

"Безусловно, последствия стихии было крупномасштабным, нанесен ущерб населенным пунктам. В 10-ти областях была объявлена 41 чрезвычайная ситуация местного масштаба. Сейчас в 3-х районах Абайской и Павлодарской областей они уже сняты. Под координацией Министерства оперативно решаются вопросы по жизнеобеспечению населенных пунктов в зонах ЧС, это доставка воды, восстановление энергоснабжения и транспортного сообщения… Все имеющиеся вопросы по эвакуации и размещению пострадавших оперативно решаются на месте, граждане ни в чем не нуждаются. При необходимости им оказывалась медицинская и психологическая помощь", - добавил спикер.

Однако какой ущерб нанесен стихией, власти пока не знают.

"В настоящее время акиматами проводятся подсчет и выплаты материального ущерба пострадавшим", - подчеркнул вице-министр по ЧС.