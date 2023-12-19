Последствия непогоды продолжают устранять в Кентау

В Кентау продолжают вести работы по восстановлению ущерба, нанесённого неожиданными природными условиями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Как отметили в акимате, сегодня ситуация стабилизировалась.

"В центре ТЭЦ-5 котельные работают по графику. На стратегическом объекте организовано круглосуточное дежурство", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что к централизованному отоплению подключены 14 тысяч абонентов - более 100 бюджетных учреждений, 336 многоэтажных жилых домов, более двух тысяч домов частного сектора. Помимо этого тепло от ТЭЦ получают около четырёх тысяч коммерческих объектов.

"Продолжаются работы по восстановлению систем отопления более 20 жилых домов, пострадавших от ураганного ветра. В восстановительных работах задействовано более 200 сотрудников и 15 единиц техники", - сообщили в акимате.

Также отмечается, что полностью решена проблема обеспечения питьевой водой, и ведётся работа по подключению электроэнергии в шести многоэтажных жилых домах и около 37 жилых домах частного сектора.

Напомним, сразу четыре котла перестали работать на Кентауской ТЭЦ. Шесть многоэтажных домов и почти 40 домов частного сектора остались без отопления.