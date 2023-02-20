После землетрясений из Турции вернулись на родину тысячи сирийских беженцев

Фото: Instagram / anneliseborges

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг заявления о якобы большом наплыве сирийских беженцев в провинцию Хатай, пострадавшую от разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Anadolu.

"Эти заявления полностью противоречат действительности", - сказал министр в ходе инспекции приграничных частей в провинции Хатай.

Акар подчеркнул, что со дня землетрясений в Сирию добровольно вернулись 10 633 человека.

"Мы получили информацию от уполномоченных лиц и провели инспекцию на местах. Вопреки заявлениям о том, что сирийские беженцы якобы массово переходят в Турцию, оказалось, что наоборот, граждане Сирии возвращаются в свою страну", - сказал он.

Корреспондент Euronews Анелиз Боржес в своём Instagram-аккаунте разместила видео с пограничного пункта между Турцией и Сирией. Она побеседовала с сирийцами, которые возвращаются на родину после того, как бежали оттуда 5-10 лет назад из-за войны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anelise Borges (@anneliseborges)

Некоторые говорят, что из-за землетрясений в Турции потеряли всё, что смогли за эти годы там накопить. Кто-то планирует вернуться в Турцию. Причина, по которой большинство направляются на родину, - желание помочь родным, которые в результате землетрясения в Сирии пострадали или остались без крыши над головой.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 41 тысячи человек, в Сирии - до 5,8 тысячи.