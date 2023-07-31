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  • После замены магистральной трубы двор в Актау оказался "уничтожен"
lada.kz Сегодня, 03:05
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Сегодня, 03:05
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Фото: lada.kz

После замены магистральной трубы двор в Актау оказался "уничтожен"

Жители 11 микрорайона просят чиновников привести придомовую территорию в первоначальный вид, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Три недели назад, по словам жильцов дома №20 в 11 микрорайоне, в их дворе без предупреждения начались работы по замене магистрального трубопровода. Люди не только не могли проехать там на автомобиле, но и с трудом выбирались даже из подъездов.
 
 
Коммунальщики раскурочили асфальт, бордюры, вырвали лавочки у подъездов. Они же спилили деревья, которым было по 20-30 лет.
 
После работники засыпали всё песком и щебенкой. Каждый раз после того, как здесь проезжают машины, уверяют жители, пухляк перед подъездом поднимается до верхних этажей.
 


В КСК "Светлана" жильцам сообщили, что эту проблему решает городской акимат.
 
"Как будто произошла какая-то бомбёжка. У нас два вопроса: кто и когда будет возмещать весь ущерб? За что мы платим ежемесячно по 3000 тенге, за какое содержание и благоустройство!?" - возмущены жители дома №20.
В городском отделе ЖКХ сообщили, что вопросом восстановления займутся работники "КЖСА", которые и проводили замену трубопровода.
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Сегодня, 03:05
265
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