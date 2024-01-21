После дуэта с Меладзе Баян Алагузова пригрозила продать пиджак Кайрата Нуртаса

Известная казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова на днях с размахом отметила своё 50-летие. Судя по соцсетям казахстанской бизнесвумен, на юбилейном концерте выступил российский певец Валерий Меладзе, с которым именинница спела дуэтом. Звёзды казахстанской эстрады на красной дорожке соревновались оригинальностью своих нарядов. Также хедлайнером вечера стал кумир казахстанских зрительниц — Кайрат Нуртас, передаёт BaigeNews.kz.

Воспоминаниями о праздничном вечере Баян Максаткызы делится на своей странице в Insatgram. В одном из постов она дружески пошутила над коллегой по цеху.

"Когда-нибудь я продам пиджак Кайрата Нуртаса за оооочень дорого! А пока это самая блестящая вещь в моем гардеробе. Спасибо Кайрош!", — написала именинница под совместным фото с певцом.

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Кстати, судя по сторис казахстанских звёзд. На юбилее Баян Алагузовой они устроили настоящее соревнование по оригинальности нарядов. Тон задала сама Баян, появившись в умопомрачительном красном платье.

Свой наряд, который шили специально для юбилея Алагузовой, показала и супруга Кайрата Нуртаса — Жулдыз Абдыкаримова.

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"Как только я прилетела в Алматы, то сразу же выехала из аэропорта к своей подруге Назым. Она сняла с меня мерки и приступила к работе. Пока мы пили чай в мастерской, её команда создала для меня этот шедевр", — похвасталась Жулдыз.

Что же касается главного сюрприза вечера, то им стал Валерий Меладзе, с которым юбилярша спела дуэтом "Салют, Вера" с некоторыми изменениями текста: "Салют, Баян" и "Салют, Валера" — в ответ. Как отмечают СМИ, такой подарок актрисе сделал ее супруг Турсенгали Алагузов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bayan Alaguzova (@bayanmaxatkyzy)

Напомним, позже Валерий Меладзе получил печальную весть из дома. В связи со смертью отца певец перенёс даты своих запланированных концертов в Алматы и вылетел домой.