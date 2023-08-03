Пошла продать золото и пропала: женщину ищут в Туркестанской области
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38-летняя женщина пропала в Туркестанской области. 31 июля она пошла продавать золотые украшения и домой не вернулась, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Заявление в Мактаральский РОП подали родственники Гулсим Нарджигитовой. Они сообщили, что с собой у женщины были золотые изделия стоимостью свыше миллиона тенге.
Начато досудебное расследование, создана оперативно-следственная группа.
На поиски ориентировали личный состав РОП, ориентировки с приметами и фото разослали во все городские и районные подразделения полиции.
В селе Дихан создан штаб с участием районного акима, представителей прокуратуры, руководства РОП, сельских биев, имама мечети и акима села.
Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные чёрные. Одета в красное платье, белую обувь. С собой у женщины была красная сумка и телефон.
Если у Вас имеется какая-либо информация о местонахождении пропавшей, можно обратиться по телефонам: 8-725-41-21-2-02, 8-747-541-62-56 или 102.
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