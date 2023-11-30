Посевная кампания 2024 года под угрозой срыва - депутаты

Депутаты просят премьер-министра Казахстана помочь аграриям реализовать собранное зерно. Иначе, говорят мажилисмены, весенняя посевная кампания окажется под угрозой, передаёт BaigeNews.kz.

"У правительства нет решения главной проблемы - наличия у крестьян большого объёма нереализованного внеклассного зерна (более 5,5 миллиона тонн). Только 350 тысяч тонн планирует закупить Продкорпорация. В то время как в прошлом относительно благополучном году было закуплено 1,4 миллиона тонн, а в 2011 году - 4,7 миллиона тонн", - сказано в запросе членов Комитета по аграрным вопросам.

По приблизительным расчётам в указанном объёме некондиционного зерна у аграриев будет заморожено более 300 миллиардов тенге.

"Налицо угроза срыва посевной компании 2024 года. Ряд хозяйств уже испытывают проблемы с выплатой заработной платы работникам", - заявили депутаты.

Они полагают, что правительство должно пойти на принятие нестандартных решений и выработать антикризисную Дорожную карту, в которой предусмотреть госзакуп не менее трёх миллионов тонн внеклассного зерна; возможность максимального использования этого зерна на внутреннем рынке (реализация птицеводам, животноводам и спиртзаводам).

Кроме того, депутаты настаивают, что нужно решить вопросы субсидирования транспортных расходов по доставке зерна внутри страны, в том числе до морского порта Актау и сухого порта Хоргос; возможности товарного обмена данной категории зерна по форвардному закупу Продовольственной корпорации; погашения всей имеющейся задолженности по субсидиям перед аграриями до конца года.

Также они поднимают вопросы о возмещении НДС при импорте семян, возможности использования семян 2 и 3 репродукции в посевной компании 2024 года и увеличения срока пролонгации всех обязательств фермеров не менее чем на 24 месяца.