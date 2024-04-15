Порядка 21 тыс человек перевезли поездами КТЖ во время паводка

Железнодорожная инфраструктура не пострадала во время поводков в Казахстане. В компании КТЖ сообщили, как помогают жителям подтопленных регионов, передаёт BaigeNews.kz.

"На безвозмездной основе пассажирскими поездами перевезено 12 тысяч человек по маршрутам Атырау-Кульсары-Атырау и Кульсары-Мангистау. Ещё более двух тысяч пассажиров вывезли дополнительными вагонами по маршрутам Атырау-Мангистау, Атырау-Алматы и Атырау-Астана. Дополнительные поезда курсируют по маршрутам Уральск-Кызылорда, Атырау-Караганды, Алматы-Атырау, что позволило перевезти более двух тысяч пассажиров. Организована перевозка 500 детей из пострадавших от паводка районов в лечебно-оздоровительные центры и детские лагеря", - сказано в сообщении пресс-службы компании.

КТЖ работает в тесном взаимодействии с акиматами областей, министерствами обороны и по чрезвычайным ситуациям. Поездами перевезено четыре тысячи спасателей, военнослужащих для участия в аварийно-спасательных работах.

"Железнодорожники предоставляют вагоны для перевозки тяжёлой автомобильной техники. В Атырау, Актобе и Уральск доставлено свыше 400 машин. Для доставки гуманитарной помощи к местам подтопления выделены вагоны в составах поездов. Перевозка спецтехники и гуманитарной помощи – на особом контроле", - уточнили в компании.

Молодёжь КТЖ сформировала волонтерское движение для оказания помощи пострадавшим, сбора гуманитарного груза.