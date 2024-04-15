Порядка 21 тыс человек перевезли поездами КТЖ во время паводка
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Железнодорожная инфраструктура не пострадала во время поводков в Казахстане. В компании КТЖ сообщили, как помогают жителям подтопленных регионов, передаёт BaigeNews.kz.
"На безвозмездной основе пассажирскими поездами перевезено 12 тысяч человек по маршрутам Атырау-Кульсары-Атырау и Кульсары-Мангистау. Ещё более двух тысяч пассажиров вывезли дополнительными вагонами по маршрутам Атырау-Мангистау, Атырау-Алматы и Атырау-Астана. Дополнительные поезда курсируют по маршрутам Уральск-Кызылорда, Атырау-Караганды, Алматы-Атырау, что позволило перевезти более двух тысяч пассажиров. Организована перевозка 500 детей из пострадавших от паводка районов в лечебно-оздоровительные центры и детские лагеря", - сказано в сообщении пресс-службы компании.
КТЖ работает в тесном взаимодействии с акиматами областей, министерствами обороны и по чрезвычайным ситуациям. Поездами перевезено четыре тысячи спасателей, военнослужащих для участия в аварийно-спасательных работах.
"Железнодорожники предоставляют вагоны для перевозки тяжёлой автомобильной техники. В Атырау, Актобе и Уральск доставлено свыше 400 машин. Для доставки гуманитарной помощи к местам подтопления выделены вагоны в составах поездов. Перевозка спецтехники и гуманитарной помощи – на особом контроле", - уточнили в компании.
Молодёжь КТЖ сформировала волонтерское движение для оказания помощи пострадавшим, сбора гуманитарного груза.
"Паводковая ситуация остаётся на постоянном контроле железнодорожников. В КТЖ действует оперативный штаб, задача которого мониторинг и немедленное реагирование на возникновение внештатных ситуаций. Все силы и средства железной дороги приведены в повышенную готовность. Благодаря проведению своевременных противопаводковых мероприятий инфраструктура железной дороги не пострадала, движение поездов осуществляется по графику. На магистрали сформировано 45 противоразмывных поездов, на круглосуточном дежурстве находятся 47 пожарных поездов", - заключили в КТЖ.
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