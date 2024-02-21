Порядка 1,4 млрд тенге налогов не выплатил предприниматель в Актобе

Иностранный предприниматель уклонялся от уплаты налогов в Актобе. Его осудили к трем годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

В Актобе судом рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя ТОО "Азия Баканас" Акыш М. и гр.КНР CHEN GUOQING (Чен Гоцын) по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в особо крупном размере на общую сумму почти 1,4 млрд тенге.

"Как установлено в ходе следствия, организатор Чен Гоцын по предварительному сговору с Ақыш Мурат, переоформив на последнего ТОО "Азия Баканас" за период с 2014 г. по 2020 г., путем совершения фиктивных сделок с неблагонадежными поставщиками уклонились от уплаты налогов", - говорится в сообщении.

Суд приговорил гр. Чен Гоцын к 3 годам, Ақыш Мурат к 4 годам лишения свободы и обязал взыскать сумму не поступивших налогов в солидарном порядке.