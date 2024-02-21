Порядка 1,4 млрд тенге налогов не выплатил предприниматель в Актобе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Иностранный предприниматель уклонялся от уплаты налогов в Актобе. Его осудили к трем годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
В Актобе судом рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя ТОО "Азия Баканас" Акыш М. и гр.КНР CHEN GUOQING (Чен Гоцын) по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в особо крупном размере на общую сумму почти 1,4 млрд тенге.
"Как установлено в ходе следствия, организатор Чен Гоцын по предварительному сговору с Ақыш Мурат, переоформив на последнего ТОО "Азия Баканас" за период с 2014 г. по 2020 г., путем совершения фиктивных сделок с неблагонадежными поставщиками уклонились от уплаты налогов", - говорится в сообщении.
Суд приговорил гр. Чен Гоцын к 3 годам, Ақыш Мурат к 4 годам лишения свободы и обязал взыскать сумму не поступивших налогов в солидарном порядке.
Самое читаемое
- Россия внесла адраспан в список запрещенных
- Погода оставила без кормов скот в Павлодарской области
- Лечились в коттедже, теперь его нет: жители целого микрорайона в Костанае остались без детского отделения
- Компания уклонялась от уплаты более 700 млн тенге налогов в Шымкенте
- Ученики совершали намаз в школе: министр прокомментировал ситуацию