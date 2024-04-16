"Портал в неизвестность" обнаружили в России
Сегодня, 07:34
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Сегодня, 07:34Сегодня, 07:34
108Фото: Shutterstock/FOTODOM
В одном из сел Ростовской области обнаружили "портал в неизвестность", передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24″.
Очевидцы поделились кадрами глубокого кратера в социальных сетях.
Огромную яму обнаружили утром на землях сельхозназначения. По словам местных жителей, дна у образовавшегося провала не видно, даже если стоять на самом краю. Как могла образоваться такая яма, непонятно, поскольку действующих шахт на этой территории нет.
В 2024 году семиметровый карстовый провал образовался в Биржайском районе на севере Литвы. Это наиболее крупный из зафиксированных за последнее десятилетие провалов.
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