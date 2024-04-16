  • 16 Апреля, 08:01
  • BAIGENEWS

"Портал в неизвестность" обнаружили в России

Сегодня, 07:34
АВТОР
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Shutterstock/FOTODOM Сегодня, 07:34
Сегодня, 07:34
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Фото: Shutterstock/FOTODOM

В одном из сел Ростовской области обнаружили "портал в неизвестность", передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24″.

Очевидцы поделились кадрами глубокого кратера в социальных сетях. 

Огромную яму обнаружили утром на землях сельхозназначения. По словам местных жителей, дна у образовавшегося провала не видно, даже если стоять на самом краю. Как могла образоваться такая яма, непонятно, поскольку действующих шахт на этой территории нет.

В 2024 году семиметровый карстовый провал образовался в Биржайском районе на севере Литвы. Это наиболее крупный из зафиксированных за последнее десятилетие провалов.

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