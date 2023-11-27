Породистого скакуна украли и пустили на убой в Карагандинской области

Сельчан, похитивших и пустивших на убой чистокровного англо-арабского скакуна, задержали в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

В отдел полиции Шетского района Карагандинской области поступило заявление от 30-летнего жителя села. Мужчина сообщил, что ночью неизвестные проникли в сарай и похитили породистого коня, которого он готовил для выступления на международных скачках. Сумма ущерба составила 1,5 миллиона тенге.

"Сотрудники полиции установили личности подозреваемых – двух мужчин в возрасте 23 и 54 лет. Вскоре их задержали на блок-посту ОП Шетского района. Подозреваемые дали признательные показания, пояснив, что украденную лошадь забили и разделали. Вещественные доказательства изъяты. Ведётся досудебное расследование по статье 188-1 УК РК - "Скотокрадство", - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП области Аслан Ускембаев.

С начала года в регионе похищено 644 животных. Возвратить удалось только 547 голов.