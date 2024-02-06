Пора правительству менять подходы и не наполнять новые формы старым содержанием - НПК

Фракция Народной партии Казахстана воздержалась по кандидатуре Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана. Решение на пленарном заседании мажилиса объяснил руководитель фракции Магеррам Магеррамов, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы ожидали, что предыдущее правительство предложит новые экономические механизмы. Но, как показало время, правительство ограничилось лишь попытками частичного улучшения экономических преобразований. Такой подход в корне противоречит смыслу объявленной президентом экономической реформы. Нам хочется верить, что новый премьер-министр будет более решительным в проведении экономической реформы. В тоже время, хотелось бы, чтобы у нового главы правительства было понимание, что механизмы реализации новой экономической модели не сводятся только к преобразованиям в экономической области, но они также предусматривают активную социальную политику", - сказал депутат.

По его мнению, для реального повышения темпов экономического роста необходимы новые эффективные формы управления, организации и стимулирования развития малого и среднего бизнеса. В первую очередь, это должно коснуться налоговой системы.

"Именно в социальной сфере реализуются результаты экономической политики правительства. Без экономических успехов, без роста экономики, мы рискуем тем, что социальные программы могут остаться лишь нашими благими пожеланиями. Мы предлагаем новому главе правительства пересмотреть подходы к инвестиционной политике, пора от количественных показателей переходить на качество и эффективность конечных результатов. И последнее, важным инструментом экономической политики являются цены. По нашему мнению, нерешённость вопроса ценообразования очень сильно осложнит осуществление экономической реформы. Неконтролируемый и нередко безосновательный рост цен на продукты, товары и услуги не дают нашим гражданам почувствовать благополучие от повышения заработных плат, повышения пенсий и пособий", - заявил Магеррамов.

По словам спикера, решение фракции Народной партии Казахстана - это сигнал к тому, что пора правительству менять подходы и не наполнять новые формы старым содержанием.