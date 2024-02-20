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Пора подготовить программу устойчивого демографического развития Казахстана - Балаева

Сегодня, 13:30
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baigenews.kz Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30
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Фото: baigenews.kz

Министр культуры и информации Аида Балаева на правчасе в Сенате отметила, что необходимо учитывать демографическую составляющую при утверждении бюджетов регионов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Аиды Балаевой, в зависимости от специфики региона возможно целевое финансирование демографических программ.

"Сейчас самое время сделать выводы о перспективах демографического развития. Для этого необходимо определить уполномоченный орган по вопросам демографического развития.  

Также думаю, что Национальной комиссии совместно с Министерством национальной экономики РК и Агентством по стратегическому планированию и реформам пора подготовить индивидуальную программу устойчивого демографического развития Казахстана", - сказала министр.

Кроме того, глава МКИ отметила, что сегодня демографическое развитие страны не полностью отражено в правовых документах.

"Разработка и реализация системной демографической политики Казахстана - необходимость, обусловленная требованиями времени.

Работа над последней Концепцией демографического развития завершена в 2011 году. Я считаю, что в документе должны быть учтены сегодняшние риски", - сказала Аида Балаева.

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