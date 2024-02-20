Пора подготовить программу устойчивого демографического развития Казахстана - Балаева
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Министр культуры и информации Аида Балаева на правчасе в Сенате отметила, что необходимо учитывать демографическую составляющую при утверждении бюджетов регионов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По словам Аиды Балаевой, в зависимости от специфики региона возможно целевое финансирование демографических программ.
"Сейчас самое время сделать выводы о перспективах демографического развития. Для этого необходимо определить уполномоченный орган по вопросам демографического развития.
Также думаю, что Национальной комиссии совместно с Министерством национальной экономики РК и Агентством по стратегическому планированию и реформам пора подготовить индивидуальную программу устойчивого демографического развития Казахстана", - сказала министр.
Кроме того, глава МКИ отметила, что сегодня демографическое развитие страны не полностью отражено в правовых документах.
"Разработка и реализация системной демографической политики Казахстана - необходимость, обусловленная требованиями времени.
Работа над последней Концепцией демографического развития завершена в 2011 году. Я считаю, что в документе должны быть учтены сегодняшние риски", - сказала Аида Балаева.
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