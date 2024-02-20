Пора подготовить программу устойчивого демографического развития Казахстана - Балаева

Министр культуры и информации Аида Балаева на правчасе в Сенате отметила, что необходимо учитывать демографическую составляющую при утверждении бюджетов регионов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Аиды Балаевой, в зависимости от специфики региона возможно целевое финансирование демографических программ.

"Сейчас самое время сделать выводы о перспективах демографического развития. Для этого необходимо определить уполномоченный орган по вопросам демографического развития.

Также думаю, что Национальной комиссии совместно с Министерством национальной экономики РК и Агентством по стратегическому планированию и реформам пора подготовить индивидуальную программу устойчивого демографического развития Казахстана", - сказала министр.