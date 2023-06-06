- Невыносимая жара спадёт, но не везде: "Казгидромет" опубликовал прогноз на 3 дня 15:55 152
- Уволенный за выпивку на рабочем месте аким выиграл выборы в Павлодарской области 15:46 170
- Шесть автомобилей сгорели в пожаре в ЖК "Кристалл" в Астане - есть пострадавшие люди 15:46 163
- Дикому Арману продлили арест до 7 августа 15:35 168
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 15:20 492
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 14:47 479
- Драка, стрелки на брюках и внимательность: одноклассники Токаева рассказали, каким запомнили его в школе 14:33 391
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 14:17 653
- Водовод в Астане нужно построить в ближайшие 2-3 года - Алтай Кульгинов 14:04 610
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 13:59 436
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 13:48 665
- Почему в Казахстане подорожали капуста, морковь, лук и картофель 13:31 328
- Плотину прорвало в Украине. Тонны воды хлынули в Днепр 13:21 582
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 13:11 1246
- Нетрадиционная сексуальная ориентация - одна из причин разводов в cтране 12:59 621
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 12:50 331
- Телефон в рукоятке трости пытались пронести в колонию Костанайской области 12:15 379
- Задержаны люди, планировавшие госпереворот в Кыргызстане 12:10 462
- "Через 10 лет мы получим огромный пласт больных" - врач об электронных сигаретах 11:51 589
- Льготное дизтопливо раскрасят в разные цвета во избежание хищения - Минэнерго 11:44 543
- Дармен Садвакасов о финансировании шахмат и будущих шахматных звездах Казахстана 11:37 421
- Шестеро детей стали жертвами финпирамид в Казахстане 11:26 798
- Более 1000 человек утонули за последние три года в Казахстане 11:05 559
- СпецЦОНы в Казахстане временно приостановили работу 10:57 384
- Этническим казахам сделают упрощённый въезд в Казахстан 10:49 418
- Apple представила гарнитуру дополненной реальности 10:48 519
- Засуха ожидается в пяти регионах Казахстана из-за жары 10:33 407
- Прописаться по месту жительства теперь можно на Kaspi.kz 10:16 465
- Около 40 силовиков подозревают в пытках — Генеральная прокуратура 10:09 622
- Казахстан и Туркменистан возобновили авиасообщение после длительного перерыва из-за пандемии 09:48 388
- Микрокредиты: С 1 октября ставки будут снижены 09:00 713
- Вторая ракетка Казахстана разгромом стартовал на турнире в Германии 08:23 696
- Организатор сервиса элитных эскортниц задержана в Алматы 08:02 654
- Туристов в Египте обяжут платить выездной сбор 07:43 532
- Спасатели спустили с гор Алматы туриста со сломанной ногой 06:28 415
- 16 человек скончались от отравления сидром в России 05:38 779
- В WhatsApp появится новая функция 04:56 811
- Кортеж грубо нарушил ПДД в Шымкенте. Оштрафованы 17 владельцев авто 03:33 649
- Иностранец 27 раз нарушил ПДД в Астане 02:04 637
- Аэропорты Казахстана могут спровоцировать рост цен на билеты 01:17 803
- Сильный ветер снёс крышу жилого дома в Балхаше 00:02 532
- В Караганде задержали замначальника отдела полиции 05.06.2023 606
- Мухамедиулы принудили переписать отель "Дипломат" - комментарий Антикора 05.06.2023 1312
- Тренера по карате подозревают в избиении детей в детсаду в Алматинской области 05.06.2023 655
- Вызовы и угрозы безопасности государств – членов ОДКБ обсудят в Минске 05.06.2023 617
- Как поддерживать организм в тонусе летом, рассказали казахстанские врачи 05.06.2023 658
- Беременные мужчины и диагнозы по Google – продолжение истории со скандальной клиникой в Щучинске 05.06.2023 1484
- Казахстанские учёные разрабатывают новую вакцину от аллергии 05.06.2023 633
- Операция "Жусан": в Казахстан вернули женщину и четырёх детей 05.06.2023 791
- Иностранцем оказался мужчина, похитивший восьмилетнюю девочку в Каскелене 05.06.2023 996
- Тонувшего студента вытащили из воды полицейские в Кызылординской области 05.06.2023 612
- На 23 млн тенге оштрафовали подрядчиков в Жамбылской области 05.06.2023 778
- Мужчина пытался похитить девочку в Каскелене 05.06.2023 1122
- МИД не подтвердил информацию о приговоре казахстанцу, вступившему в ЧВК "Вагнер" 05.06.2023 645
- Токаев рассказал, на что делать акцент при создании казахстанских фильмов 05.06.2023 817
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 1130
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 856
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 1025
- Конфликт из-за домбры в самолёте - депутаты мажилиса требуют объяснений 05.06.2023 656
- Глава государства поручил усилить защиту прав казахстанцев 05.06.2023 821
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 516
- Толкнул и обматерил: иностранка пострадала от действий полицейского в Алматы 05.06.2023 827
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 985
- Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры 05.06.2023 773
- В некоторых сёлах Казахстана население больше, чем в городах - МНЭ 05.06.2023 750
- Житель Туркестанской области отрубил сельчанину голову и руки 05.06.2023 5674
- Канье Уэст и его новая жена шокировали публику своими нарядами 05.06.2023 887
- Доступ к сайту "Kyzdar.Net" ежедневно блокируется в Казахстане 05.06.2023 1020
- Опасную инфекцию выявили у четырёхлетнего ребёнка в ЗКО 05.06.2023 848
- Расследования будущего: В Казахстане начали применять системы биометрической аутентификации 05.06.2023 874
- Новый рейс в Анталью запустили из Астаны 05.06.2023 797
- Более 16 миллионов тенге похитили сотрудники спортшколы в Жетысу - АФМ 05.06.2023 867
- Что запретят брать с собой в самолёт — в МИИР подготовили список 05.06.2023 654
- Кыргызские СМИ сообщают о массовых задержаниях в Бишкеке 05.06.2023 1045
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 2036
- Два района Астаны остались без воды ночью 05.06.2023 804
- Фильм Айсултана Сеитова попал в конкурсную программу фестиваля в Шанхае 05.06.2023 588
- Режим ЧС планируют вводить в Казахстане в случае наплыва иностранцев в поисках убежища 05.06.2023 2014
- Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага 05.06.2023 581
- Всё больше казахстанцев отказываются от летнего отпуска из-за нехватки денег 05.06.2023 784
- LOADING...
Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети
В сентябре 2021 года женщина решила сыграть в "Чат Рулетку". Недолгий разговор обернулся для неё серьёзными последствиями и уголовным преследованием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда Петропавловска.
30 мая 2023 года Петропавловский городской суд признал С. виновной в совершении преступления по статье 180 часть 2 УК РК - "Пропаганда нарушения целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости её территории, с использованием сетей телекоммуникации.
"В ходе беседы посредством видеосвязи в приложении "Чат Рулетка" С. со случайным собеседником, пользователем глобальной сети Интернет, на его вопросы стала высказывать просьбу забрать город Петропавловск Северо-Казахстанской области в состав Российской Федерации. Иное лицо, участвовавшее в разговоре, записав их онлайн-беседу в приложении "Чат Рулетка" на видео, 06 сентября 2021 года опубликовал указанный видеофайл в видеохостинге YouTube", - говорится в сообщении.
Прокурор просил назначить женщине шесть лет лишения свободы. Однако суд учёл отсутствие отягчающих обстоятельств, наличие малолетнего ребёнка и супруга с инвалидностью первой группы и назначил подсудимой три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.
Приговор суда не вступил в законную силу.
-
Trend news
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 15:20 333
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 14:47 428
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 14:17 605
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 13:59 423
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 13:48 639
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 13:11 1203
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 1126
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 853
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 983
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 2032
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 2156
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 758
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 1315
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 3191
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 935
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 1461
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 1258
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 1087
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 3048
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 1113
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 1185
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 1252
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 1696
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 4235
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 2167
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 1154
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 1465
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2306
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 1701
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 1825
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 2077
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 2653
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2035
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 1575
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 6933
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 1465
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 3415
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 5368
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 1475
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 2641
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 2717
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 11631
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 2049
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 14875
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 1786
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 1531
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 2441
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 2493
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 2244
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 2268
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 42621
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 5896
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 2970
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 2544
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 11331
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 2885
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 1977
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 2757
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 2028
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 2693
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1869
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 3056
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1758
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 2127
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 2036
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 2150
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 17052
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 2385
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 2117
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 5308
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 3325
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 3376
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 5005
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 7115
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 3439
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 2391
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 5782
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 4086
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 4787
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 3931
-
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 12:50 324
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 1023
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 514
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 826
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 915
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 993
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 958
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 1029
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 970
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 977
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 1212
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1132
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 885
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 914
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 1008
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 927
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 967
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 971
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 1139
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 1497
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 1442
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2306
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 1645
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 1633
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2035
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 1290
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 1441
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 1399
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 1432
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 1637
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1455
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1859
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1835
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 2213
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1781
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1838
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1910
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 2673
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 3008
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 2274
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1839
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2790
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2343
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 2460
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2894
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2809
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2386
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2791
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 2400
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2678
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2587
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2799
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 3042
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2647
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 2973
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2625
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2612
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2634
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2908
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2929
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2776
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 3080
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2986
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2919
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 5424
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3632
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3662
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3913
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3913
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3692
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3647
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4860
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3598
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3867
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 4238
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 4078
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 4125
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3786
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 4332
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3922