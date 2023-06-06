Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети

Фото: triplook.me

В сентябре 2021 года женщина решила сыграть в "Чат Рулетку". Недолгий разговор обернулся для неё серьёзными последствиями и уголовным преследованием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда Петропавловска.

30 мая 2023 года Петропавловский городской суд признал С. виновной в совершении преступления по статье 180 часть 2 УК РК - "Пропаганда нарушения целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости её территории, с использованием сетей телекоммуникации.

"В ходе беседы посредством видеосвязи в приложении "Чат Рулетка" С. со случайным собеседником, пользователем глобальной сети Интернет, на его вопросы стала высказывать просьбу забрать город Петропавловск Северо-Казахстанской области в состав Российской Федерации. Иное лицо, участвовавшее в разговоре, записав их онлайн-беседу в приложении "Чат Рулетка" на видео, 06 сентября 2021 года опубликовал указанный видеофайл в видеохостинге YouTube", - говорится в сообщении.

Прокурор просил назначить женщине шесть лет лишения свободы. Однако суд учёл отсутствие отягчающих обстоятельств, наличие малолетнего ребёнка и супруга с инвалидностью первой группы и назначил подсудимой три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

Приговор суда не вступил в законную силу.