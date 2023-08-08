Попавшей в ДТП певице Ладе Дэнс стало хуже в больнице

Состояние попавшей в ДТП российской певицы Лады Дэнс ухудшилось. Она с трудом дышит и почти не говорит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Shot.

"По нашим данным, сегодня ночью ей провели операцию на лице, чтобы оптимизировать порезы и разрывы после аварии. Но после хирургического вмешательства и обезболивающих певице стало плохо и родным запретили все посещения, чтобы не тревожить артистку", - сказано в публикации.

Певица попала в аварию в 5 августа на 52-м километре трассы М2 "Крым" в Подольске. Автомобиль, в котором находилась Дэнс, влетел в Bently, стоявший на проезжей части.

Всего в аварии пострадали четверо человек. 51-летний водитель машины Дэнс госпитализирован с переломами рёбер и позвонков. Также в авто находились две женщины (29 и 36 лет), одной диагностировали перелом ребра, второй - челюсти.