Понижение цен наблюдается на рынке вторичного жилья в Казахстане

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Впервые с марта 2018 года на рынке вторичного жилья наблюдается понижение цен, передаёт BaigeNews.kz. В месячном (декабрь 2022 года к ноябрю 2022 года) выражении перепродажа квартир снизилась на 1,5%. В частности, снижение цен было зарегистрировано в городах Астана (на 5,1%), Шымкент (на 2,7%) и Актау (на 1,6%).



Также арендная плата за благоустроенное жильё в декабре по сравнению с предыдущим месяцем подешевела на 1,6%. Цены на продажу нового жилья, напротив, подорожали на 0,4%.

За год (декабрь 2022 года к декабрю 2021года) цены на квартиры вторичного рынка повысились на 21,6%, нового жилья – на 15,6%. Арендная плата за благоустроенное жилье в декабре 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года повысилась на 45%.

К слову, в региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городн Актобе на 29,3%, городе Актау – на 26,6%, городе Семей – на 22,3%. На вторичном рынке жилья лидеры роста цен город Семей (49,6%), город Актобе (42,4%), город Кызылорда (39,8%), город Актау (39,3%), город Талдыкорган (32,9%), город Костанай (32,4%), а на рынке аренды жилья – город Алматы (70,5%), город Костанай (54,6%), город Караганда (53,1%).

Отметим, Бюро национальной статистики АПСР РК ежемесячно мониторит цены на рынке жилья. Индексы цен формируются на основе данных выборочного наблюдения по областным центрам и городам Астана, Алматы, Шымкент. Информацию по продажам нового жилья собирается у строительных организаций, совершающих операции по продажам, при этом учитываются цены нового жилья с черновой и чистовой отделками. По перепродаже квартир и аренде благоустроенного жилья учитываются данные из объявлений, размещаемых на интернет-ресурсах, в средствах массовой информации. При подсчете цен рассматриваются предложения по одной,-двух-, трех комнатным квартирам.