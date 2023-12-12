Помощь от акимата в виде временного жилья и денежной выплаты получат погорельцы в Актау

Аким Актау Улугбек Тналиев посетил жилой дом, где накануне произошёл пожар. Градоначальник сообщил, на какую помощь могут рассчитывать пострадавшие, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, в ночь на 11 декабря в доме №9 в 4-м микрорайоне произошёл пожар. Одна квартира сгорела полностью, в нескольких повреждены батареи. Пострадавшие вынуждены покинуть жилища.

Чтобы лично ознакомиться с обстановкой и встретиться с жильцами дома, на место происшествия прибыл аким Улугбек Тналиев. Он сообщил горожанам, что тем, кто нуждается в помощи, будет предоставлено временное жильё и единовременная социальная помощь в размере не более 50 МРП или 172 500 тенге.

"Для получения единовременной социальной помощи необходимо предоставить удостоверение личности либо акт о пожаре, который выдаётся в городском Управлении по чрезвычайным ситуациям, а также справку из банка с 20-значным цифровым счётом. Документы надо сдать в городской отдел занятости и социальных программ. Он расположен в здании №24 в 29-м микрорайоне. Также жители, пострадавшие от пожара, будут обеспечены местами для временного проживания в общежитии", — пояснил глава города.

В акимате добавили, что на данный момент дом повторно подключён к системе отопления.

Отдел ЖКХ решил организационные вопросы по проживанию 15 человек в здании №58, расположенном в 3-м микрорайоне. Один человек уже заселился по указанному адресу.