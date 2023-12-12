Крупный пожар лишил жилья и отопления жильцов многоэтажного дома в Актау

В ночь на 11 декабря в одном из многоквартирных жилых домов Актау произошёл пожар, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, из горящего дома было эвакуировано 84 человека, в том числе 13 детей.

"11 декабря в 5:18 утра поступила информация о возгорании квартиры. По второму рангу на адрес были направлены силы и средства пожарных. По указанному адресу был выявлен открытый пожар в жилом помещении квартиры на седьмом этаже", — сообщили в ДЧС области.

По информации ведомства, в результате пожара полностью сгорела квартира площадью 30 квадратных метров. В 06.34 пожар был полностью потушен.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 292 Уголовного кодекса РК. По данному факту ведутся все необходимые следственные мероприятия для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. В настоящее время назначены необходимые экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается", — уточнили в ДЧС города.

В акимате корреспонденту редакции BaigeNews.kz сообщили, что от пожара пострадали четыре семьи. Решением комиссии, в которую вошли аким Актау и руководство Департамента по чрезвычайным ситуациям, одной семье предоставили временное жильё.