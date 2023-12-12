Крупный пожар лишил жилья и отопления жильцов многоэтажного дома в Актау
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В ночь на 11 декабря в одном из многоквартирных жилых домов Актау произошёл пожар, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, из горящего дома было эвакуировано 84 человека, в том числе 13 детей.
"11 декабря в 5:18 утра поступила информация о возгорании квартиры. По второму рангу на адрес были направлены силы и средства пожарных. По указанному адресу был выявлен открытый пожар в жилом помещении квартиры на седьмом этаже", — сообщили в ДЧС области.
По информации ведомства, в результате пожара полностью сгорела квартира площадью 30 квадратных метров. В 06.34 пожар был полностью потушен.
"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 292 Уголовного кодекса РК. По данному факту ведутся все необходимые следственные мероприятия для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. В настоящее время назначены необходимые экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается", — уточнили в ДЧС города.
В акимате корреспонденту редакции BaigeNews.kz сообщили, что от пожара пострадали четыре семьи. Решением комиссии, в которую вошли аким Актау и руководство Департамента по чрезвычайным ситуациям, одной семье предоставили временное жильё.
"Сотрудниками ДЧС по данному случаю возбуждено уголовное дело. Сегодня мы с комиссией из числа акима города и его заместителя, а также руководства ДЧС провели собрание с жителями дома. В настоящее время решается вопрос восстановления отопления в доме. Дело в том, что в нескольких квартирах в результате пожара треснули батареи отопления, поэтому по всему стояку было произведено вынужденное отключение отопления. Сейчас КСК работает над восстановлением тепла. Что касается размещения жильцов, пострадавших от пожара, то для одной семьи силами акимата города временно арендована квартира, остальные три семьи пока разместились у своих родных", — прокомментировал ситуацию заместитель начальника актауского Управления по ЧС Кабылет Ещанов.