Polymetal завершил перерегистрацию в Казахстан

Компания Polymetal International сообщила, что успешно завершила редомициляцию с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Компания получила все необходимые разрешения и удовлетворила все условия для проведения процедуры. В результате компания объявляет об успешном завершении редомициляции с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" 7 августа 2023 года", - сказано в сообщении.

Компания подтверждает, что её акции продолжают котироваться на Бирже МФЦА (AIX), которая теперь является основной фондовой биржей компании. О возобновлении торгов на AIX будет объявлено отдельно, после завершения технической процедуры переноса реестра.

В мае акционеры Polymetal на внеочередном собрании одобрили редомициляцию, что означает смену юрисдикции компании с сохранением всех бизнес-структур и отношений.

91,78 процента акционеров проголосовали за перерегистрацию Polymetal.