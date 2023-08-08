Polymetal завершил перерегистрацию в Казахстан
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Компания Polymetal International сообщила, что успешно завершила редомициляцию с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Компания получила все необходимые разрешения и удовлетворила все условия для проведения процедуры. В результате компания объявляет об успешном завершении редомициляции с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" 7 августа 2023 года", - сказано в сообщении.
Компания подтверждает, что её акции продолжают котироваться на Бирже МФЦА (AIX), которая теперь является основной фондовой биржей компании. О возобновлении торгов на AIX будет объявлено отдельно, после завершения технической процедуры переноса реестра.
В мае акционеры Polymetal на внеочередном собрании одобрили редомициляцию, что означает смену юрисдикции компании с сохранением всех бизнес-структур и отношений.
91,78 процента акционеров проголосовали за перерегистрацию Polymetal.
"Смена места жительства с Джерси на Международный финансовый центр Астана (МФЦА) является необходимым и критически важным первым шагом для сохранения существования группы в её нынешнем виде и разблокирования способности осуществлять дальнейшие корпоративные действия для восстановления акционерной стоимости. Голосование за резолюции снимет бремя как можно большего числа ограничений, связанных с российскими контрсанкциями", - поясняли тогда в компании.
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