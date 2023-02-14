- "Казахстанская Гузеева" рассказала, как найти свою вторую половину 14:40 35
- Информация о выплатах казахстанцам за участие в войне с Украиной: правда или миф 14:29 95
- Токаев поблагодарил казахстанских спасателей, работающих в зонах бедствия в Турции 14:20 103
- Ануар Жангозин ушёл с поста главы "Центра международных программ" 13:49 203
- Почти 600 пострадавшим в январских событиях оказал помощь фонд "Қазақстан халқына" 13:41 167
- Казахстан направил дополнительную гуманитарную помощь Турции 13:29 201
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 13:20 377
- Полвека вместе: истории о крепкой любви и семейных ценностях 13:13 282
- К 2030 году население Астаны превысит два миллиона человек — Кульгинов 13:11 258
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 13:06 329
- Назначены два вице-министра юстиции Казахстана 13:00 365
- Из Польши экстрадирован один из руководителей финпирамиды "QI Trade Kazakhstan" 12:48 284
- Про казахстанских студентов в Турции рассказал Саясат Нурбек 12:38 323
- Вузы Казахстана не хотят работать с учёными — Саясат Нурбек 12:28 393
- В Турции арестовали 10 стройподрядчиков после землетрясения 12:05 524
- Штрафы почти на один миллион тенге “наездил” житель Темиртау 11:54 367
- Арыстанбек Мухамедиулы будет находиться под стражей ещё два месяца 11:53 490
- Казахстанские спасатели нашли живыми семь человек под завалами в Турции 11:32 478
- Число дел о мошенничестве резко возросло в Казахстане в январе 2023 11:28 387
- Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область 11:20 393
- Минздрав, Минкультуры, Минэкологии и МИОР не освоили бюджет в 2022 году 11:16 524
- Каждый второй автомобиль в Казахстане старше 20 лет 11:04 421
- ЦИК зарегистрировала партсписок "Ауыл" 10:33 403
- Смаилов поручил усилить контроль на входе в школы после инцидента в СКО 10:28 659
- Мухтар Тлеуберди прибыл с визитом в Португалию 10:22 377
- Свыше трёх тысяч человек трудоустроили по проекту "Серебряный возраст" в 2022 году в РК 09:39 419
- Ещё один человек скончался от коронавируса в Казахстане 09:30 579
- В Астане начался ремонт аварийного моста Большой кольцевой дороги через ж/д пути 09:19 616
- Казахстан увеличил поставки угля через Россию в 2022 году 08:54 473
- МВД РК разрабатывает механизм легализации праворульных авто, ввезённых в страну как запчасти 08:19 514
- 300 домов снесут в двух микрорайонах Петропавловска 07:43 623
- Лучший теннисист Казахстана проиграл десятый матч подряд 06:30 477
- Пять миллионов тенге вымогала женщина у казахстанки 05:49 1461
- Биткоину предсказали рост до полумиллиона долларов к 2025 году 04:21 735
- В посольстве Турции прослезились, увидев пожертвование маленькой астанчанки 03:17 1593
- Слухи о продаже аэропорта Уральска прокомментировали чиновники 02:53 1401
- На юге Казахстана автомобилисты 11 часов провели в снежном плену 01:33 681
- В Батуми у берега взорвалась морская мина 00:58 767
- В Турции полностью снесут пострадавший от землетрясения город 00:08 1057
- Полицейские осуждены за пытки утюгом в период январских событий 13.02.2023 863
- Подробности о нападении школьника топором в Петропавловске рассказали очевидцы 13.02.2023 981
- Беби-бум закончился в Казахстане 13.02.2023 1084
- Нацкомиссия подвела итоги работы за год 13.02.2023 558
- Девушку едва не изнасиловали в поезде Алматы - Петропавловск 13.02.2023 2678
- Новую воинскую часть МЧС создают в Казахстане 13.02.2023 627
- Облачно, осадки, метель - прогноз погоды на ближайшие дни в Казахстане 13.02.2023 561
- Первый автомобиль по программе льготного кредитования выдали в Актау 13.02.2023 5484
- В "Яндекс.Такси" ответили на претензии АЗРК 13.02.2023 738
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 7004
- Курс тенге укрепился на 1,7 процента за неделю 13.02.2023 551
- Блогеры и онлайн-платформы могут агитировать в соцсетях 13.02.2023 747
- Названа причина блэкаута в шести областях Казахстана 13.02.2023 627
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 537
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 3837
- Уголовное дело возбудили в отношении торгового дома "ТЭК Казахстан" 13.02.2023 1031
- Пережила 53 остановки сердца - в Астане врачи несколько раз за сутки спасли пациентку 13.02.2023 1682
- ЦИК зарегистрировал партийный список партии "Ак жол" 13.02.2023 530
- Условия предоставления интернет-площадей для размещения предвыборных агитационных материалов 13.02.2023 570
- Дворец школьников, воркаут-площадка и роддом: Кульгинову показали, что строят в Шымкенте 13.02.2023 1372
- Производство гречки значительно выросло в Казахстане 13.02.2023 499
- Павлодарский НХЗ остановил выпуск дизтоплива 13.02.2023 1302
- Тайник с оружием нашли в Таразе 13.02.2023 646
- 18 убийств на бытовой почве произошло в Казахстане с начала года 13.02.2023 630
- 80 миллионов тенге собрала в помощь гражданам Турции Национальная сеть волонтёров в РК 13.02.2023 719
- В КГА прокомментировали слова генпрокурора и расследование дела в отношении сотрудников 13.02.2023 644
- Вновь "заминировали" школу в Усть-Каменогорске 13.02.2023 626
- Более 20 тысяч выпускников в Казахстане не смогли набрать пороговый балл на январском ЕНТ 13.02.2023 798
- Легализация авто: больше 60 тысяч заявок одобрили в Казахстане 13.02.2023 1289
- Болельщики ФК "Каспий" перекрыли дорогу в Актау 13.02.2023 577
- Ушёл из жизни один из основоположников казахстанской геологоразведки Урал Акчулаков 13.02.2023 976
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 1873
- Раненые в Петропавловске школьники находятся в реанимации 13.02.2023 1174
- ЦИК зарегистрировала кандидатов на выборы в мажилис от ОСДП 13.02.2023 630
- Почти 40 часов в неделю уделяют казахстанцы своей работе - статистика 13.02.2023 641
- В Казахстане охотиться с огнестрельным оружием можно будет только с 21 года 13.02.2023 627
- Расследование в отношении "Яндекс.Такси" приостановлено - АЗРК 13.02.2023 870
- Несколько школ "заминировали" в Павлодаре 13.02.2023 952
- Карагандинские школьники выпускают комиксы по истории Казахстана 13.02.2023 615
- Казахстанцы стали реже переезжать в Россию 13.02.2023 982
- Из-за метели ограничено движение в Жамбылской и Жетысуской областях 13.02.2023 618
Полвека вместе: истории о крепкой любви и семейных ценностях
14 февраля во всём мире отмечается День всех влюблённых. В преддверии февральского праздника корреспондент BaigeNews.kz собрала истории счастливых пар, которые смогли сохранить любовь и уважение в отношениях спустя много лет. Наши сегодняшние герои - уже бабушки и дедушки, которые вместе прошли через жизненные трудности и испытания.
Даулет Уашев и его жена Галина женаты 53 года. Галина Фёдоровна родом из России Тюменской области, в 1966 году она приехала в Казахстан.
"Мама меня отправила в Казахстан, так как заболела её сестра. И после окончания школы я приехала в Коргалжино, где она жила. Затем поступила в местное училище на учителя начальных классов", - рассказывает Галина Фёдоровна.
После окончания училища она стала работать в одной из районных школ. Здесь она и познакомилась с будущим супругом Даулетом Сарсенбековичем. Он закончил Целиноградский институт и приехал на отработку. Молодой учитель физики стал её коллегой.
Галина Фёдоровна вспоминает, что будущий супруг красиво ухаживал и был внимателен к ней. Когда он уехал служить в армию, они не обрывали связь. Год они писали друг другу письма.
А после того, как Даулет Сарсенбекович вернулся, сразу поженились. Однако решение молодых людей не поддержали родители и родственники.
"С его и моей стороны все были против. И я понимала почему. Ведь мои родители не знали моего мужа. На свадьбу никто не приехал. Отмечали свадьбу с коллегами, молодым коллективом. Спустя неделю после свадьбы приехали мои родители и познакомились с супругом", - вспоминает Галина Фёдоровна.
Фото из личного архива Галины Федоровны
Несмотря на то, что поначалу выбор молодых людей родные не поддерживали, у Галины Федровны сложились хорошие отношения с семьей мужа.
Мама Даулета Сарсенбековича тепло приняла молодую невестку в семью.
"Сначала мы друг друга не понимали. Она не говорит по-русски, я не понимаю казахский. Это я потом уже выучила язык. Были трудности в этом вначале. Свекровь учила меня как готовить национальные блюда. Во многих вещах она мне подсказывала. Мы жили дружно", - рассказывает Галина Федоровна.
Фото из личного архива Галины Федоровны
У Галины Федоровны и Даулета Сарсенбековича четверо детей, 10 внуков и один правнук. По её словам, в воспитании детей они обращали внимание на то, чтобы все выросли дружными.
"Воспитанием мальчиков больше занимался муж. Мы воспитывали в них честность, чтобы они выросли добросовестными. Важно, чтобы дети были дружными между собой", - говорит наша собеседница.
На вопрос, что важно в семейной жизни для того, чтобы сохранить любовь и уважение к друг другу Галина Фёдоровна ответила так:
"Важно уметь друг друга слышать, прислушиваться, когда нужно где-то промолчать, не рубить с плеча, а говорить и решать все спокойно. И прежде чем создавать семью, нужно друг друга хорошо узнать. Не нужно торопиться. Нужно дать время друг другу, чтобы убедиться в том, действительно ли, тебе подходит этот человек".
Фото из личного архива семьи Турегельдиновых
Кайртай и НурбикешТурегельдиновы женаты 50 лет. Они познакомились в 1973 году, когда вместе стали работать на Майкаинской обогатительной фабрике.
После шести месяцев знакомства они поженились.
В Майкаине они были самой красивой парой, рассказывает их сноха Алия Мукашева:
"Когда Кайртай Кабылбекович пришёл свататься к Нурбикеш Жамаловной, то её родители перепутали жениха с дружком. Они были похожи, оба молодые и красивые".
Сейчас у Кайртая и Нурбикеш Турегельдиновы четверо детей, 12 внуков, трое правнуков.
В 1977 году у них родились сыновья-близнецы.
"Ещё до того, как стало известно, что Нурбикеш Жамаловна беременна, Кайртай Кабылбековичу приснился сон, что у них родятся близнецы, и они их назовут Сагындык и Сагдат. Ему даже приснилось, что у второго мальчика будет большое родимое пятно. Она на тот момент себя плохо чувствовала, не знала, что беременна. На следующей день он рассказал супруге о сне и сказал что ей не здоровится из-за того, что она беременна", - рассказывает невестка.
Фото из личного архива Турегельдиновых
Уважение, терпение, поддержка друг друга – всё это помогло супругам создать крепкую и большую семью. Эти же качества они прививали в своих детях. И для них родители являются самым главным примером, как нужно строить отношения.
"Стараюсь во многом брать пример со своей свекрови. Они воспитали своих детей самостоятельными, ответственными, терпеливыми. Кайртай Кабылбекович на все руки мастер, всегда может что-то починить, сделать по дому", - говорит собеседница.
Все эти качества передаются от старших к младшим из поколения в поколение.
-
Trend news
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 13:20 358
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 13:06 318
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 6982
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 3832
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 1872
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 1142
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 73011
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 2229
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 2016
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 3068
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 1150
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 6369
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 8268
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 3433
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 1723
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 11806
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 54861
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 1951
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 1884
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 4057
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 1466
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 2459
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 2216
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 15560
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 5267
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 30184
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 2393
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 2924
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 2936
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 71468
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 21589
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 23313
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 3137
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 5783
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 8132
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 2953
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 3428
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 2770
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 252274
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 2476
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 2713
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 3992
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 3731
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 2832
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 2896
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 4586
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 4070
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 4607
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 2905
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 3109
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 3782
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 3230
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 3688
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 3160
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 3318
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 5009
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 3379
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 3397
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 14613
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 3118
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 3789
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 7145
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 3650
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 4415
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 4799
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 11049
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 3984
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 17483
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 4859
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 4069
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 134781
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 4044
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 41875
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 7958
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 7388
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 7609
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 18912
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 7919
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 22065
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 11114
-
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 537
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 1504
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 1273
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 1557
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 1142
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 1283
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 1506
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 1542
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 1819
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 1700
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 1645
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 1781
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 1833
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 1834
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 1721
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 1681
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 1704
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 1788
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 1960
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 1861
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 1933
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 1989
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 1816
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 2693
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 2061
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 2065
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 1952
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 1809
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 1952
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 2010
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 2242
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 1806
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 2046
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 1957
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 2105
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 2166
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 2389
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 2203
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 2434
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 2061
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 2607
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 2528
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 3625
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 2688
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 2572
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 3559
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 2635
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 3229
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 2902
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 3110
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 3418
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 3356
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 3259
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 3180
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 2967
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 3193
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 3293
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 3317
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 3286
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 3559
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 3439
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 3683
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 3858
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 3726
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 3666
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 3872
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 3781
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 4011
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 3850
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 3803
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 3973
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 4075
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 6611
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 4574
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 5526
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 6518
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 6248
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 6308
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 6218
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 5628