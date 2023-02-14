Полвека вместе: истории о крепкой любви и семейных ценностях

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14 февраля во всём мире отмечается День всех влюблённых. В преддверии февральского праздника корреспондент BaigeNews.kz собрала истории счастливых пар, которые смогли сохранить любовь и уважение в отношениях спустя много лет. Наши сегодняшние герои - уже бабушки и дедушки, которые вместе прошли через жизненные трудности и испытания.

Даулет Уашев и его жена Галина женаты 53 года. Галина Фёдоровна родом из России Тюменской области, в 1966 году она приехала в Казахстан.

"Мама меня отправила в Казахстан, так как заболела её сестра. И после окончания школы я приехала в Коргалжино, где она жила. Затем поступила в местное училище на учителя начальных классов", - рассказывает Галина Фёдоровна.

После окончания училища она стала работать в одной из районных школ. Здесь она и познакомилась с будущим супругом Даулетом Сарсенбековичем. Он закончил Целиноградский институт и приехал на отработку. Молодой учитель физики стал её коллегой.

Галина Фёдоровна вспоминает, что будущий супруг красиво ухаживал и был внимателен к ней. Когда он уехал служить в армию, они не обрывали связь. Год они писали друг другу письма.

А после того, как Даулет Сарсенбекович вернулся, сразу поженились. Однако решение молодых людей не поддержали родители и родственники.

"С его и моей стороны все были против. И я понимала почему. Ведь мои родители не знали моего мужа. На свадьбу никто не приехал. Отмечали свадьбу с коллегами, молодым коллективом. Спустя неделю после свадьбы приехали мои родители и познакомились с супругом", - вспоминает Галина Фёдоровна.

Фото из личного архива Галины Федоровны

Несмотря на то, что поначалу выбор молодых людей родные не поддерживали, у Галины Федровны сложились хорошие отношения с семьей мужа.

Мама Даулета Сарсенбековича тепло приняла молодую невестку в семью.

"Сначала мы друг друга не понимали. Она не говорит по-русски, я не понимаю казахский. Это я потом уже выучила язык. Были трудности в этом вначале. Свекровь учила меня как готовить национальные блюда. Во многих вещах она мне подсказывала. Мы жили дружно", - рассказывает Галина Федоровна.

Фото из личного архива Галины Федоровны

У Галины Федоровны и Даулета Сарсенбековича четверо детей, 10 внуков и один правнук. По её словам, в воспитании детей они обращали внимание на то, чтобы все выросли дружными.

"Воспитанием мальчиков больше занимался муж. Мы воспитывали в них честность, чтобы они выросли добросовестными. Важно, чтобы дети были дружными между собой", - говорит наша собеседница.

На вопрос, что важно в семейной жизни для того, чтобы сохранить любовь и уважение к друг другу Галина Фёдоровна ответила так:

"Важно уметь друг друга слышать, прислушиваться, когда нужно где-то промолчать, не рубить с плеча, а говорить и решать все спокойно. И прежде чем создавать семью, нужно друг друга хорошо узнать. Не нужно торопиться. Нужно дать время друг другу, чтобы убедиться в том, действительно ли, тебе подходит этот человек".

Фото из личного архива семьи Турегельдиновых

Кайртай и НурбикешТурегельдиновы женаты 50 лет. Они познакомились в 1973 году, когда вместе стали работать на Майкаинской обогатительной фабрике.

После шести месяцев знакомства они поженились.

В Майкаине они были самой красивой парой, рассказывает их сноха Алия Мукашева:

"Когда Кайртай Кабылбекович пришёл свататься к Нурбикеш Жамаловной, то её родители перепутали жениха с дружком. Они были похожи, оба молодые и красивые".

Сейчас у Кайртая и Нурбикеш Турегельдиновы четверо детей, 12 внуков, трое правнуков.

В 1977 году у них родились сыновья-близнецы.

"Ещё до того, как стало известно, что Нурбикеш Жамаловна беременна, Кайртай Кабылбековичу приснился сон, что у них родятся близнецы, и они их назовут Сагындык и Сагдат. Ему даже приснилось, что у второго мальчика будет большое родимое пятно. Она на тот момент себя плохо чувствовала, не знала, что беременна. На следующей день он рассказал супруге о сне и сказал что ей не здоровится из-за того, что она беременна", - рассказывает невестка.

Фото из личного архива Турегельдиновых

Уважение, терпение, поддержка друг друга – всё это помогло супругам создать крепкую и большую семью. Эти же качества они прививали в своих детях. И для них родители являются самым главным примером, как нужно строить отношения.

"Стараюсь во многом брать пример со своей свекрови. Они воспитали своих детей самостоятельными, ответственными, терпеливыми. Кайртай Кабылбекович на все руки мастер, всегда может что-то починить, сделать по дому", - говорит собеседница.

Все эти качества передаются от старших к младшим из поколения в поколение.