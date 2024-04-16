Полумарафон в Алматы: когда и какие дороги будут перекрыты в городе

21 апреля состоится Алматинский полумарафон. В акимате города сообщили, какие дороги будут перекрыты для безопасного проведения соревнований, передаёт BaigeNews.kz.

Более восьми тысяч участников стартуют от парка первого Президента по проспекту аль-Фараби и финишируют у Центрального стадиона.

В этом году полумарафон проведут в седьмой раз. В его рамках пройдёт чемпионат мира по бегу среди спортсменов с нарушениями интеллектуального развития, в котором примут участие граждане восьми стран.

Дороги планирует перекрывать 21 апреля с 00:00 до 11:00.

План перекрытия:

Старт будет дан в парке первого Президента в 7:00. Движение на участке дороги по северной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Мустафина до улицы Навои будет перекрыто с 00:00 до 11:00. Южная сторона будет открыта.

Движение по северной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Мустафина до проспекта Назарбаева будет перекрыто с 6:45 до 09:10. Южная сторона будет свободна для передвижения.

Движение на участке проспекта Сейфуллина от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая с 7:10 до 08:30 будет полностью перекрыто.

Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Саина до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 8:10 до 10:40. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Сейфуллина до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 7:20 до 09:00. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

Движение по восточной стороне улицы Саина от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая с 08:00 до 09:40 будет закрыто. Западная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.