Получить статус кандаса можно будет по принципу "одного окна"

Фото: the-steppe.com

Порядок присвоения статуса кандаса будет изменён – заявки будут приниматься по принципу "одного окна" через посольства Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты. Новый механизм уже реализуется в пилотном режиме в ряде государств. Он позволяет решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики.

Так, новый порядок и ряд других мер закреплены в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан", подписанного главой государства 19 апреля текущего года.

"На данный момент работа по приему заявлений от этнических казахов ведется в пилотном режиме в загранучреждениях министерства иностранных дел РК, расположенных в странах визового режима (Туркменистан, Монголия, Китай, Иран, Афганистан). Позже прием заявок через посольства будет проводиться и в странах с безвизовым режимом", - говорится в сообщении.

Кроме того, внедрен алгоритм взаимодействия государственных органов при оказании госуслуг в рамках реализации данного пилотного проекта (услуги по присвоению статуса кандас и включению в региональную квоту приема кандасов) через портал Enbek.kz.

На сегодняшний день через загранучреждения Республики Казахстан принято 771 (237 семьей) заявление от этнических казахов, проживающих за рубежом.

Также в рамках реализации поручения главы государства в Мангистауской области создана специальная комиссия по обустройству и приему кандасов под руководством заместителя акима области, которая персонально рассматривает заявления этнических казахов на проживание в регионе.

Подобные комиссии, действующие на постоянной основе, в дальнейшем будут созданы во всех регионах страны.

Напомним, в рамках Социального кодекса и новой Концепции миграционной политики РК на 2022-2027 годы также были введены новые законодательные инициативы по развитию и поддержке этнической миграции. Так, впервые будет введена карта "Ата жолы" для этнических казахов (гражданам других стран), профессионалов высокого уровня или успешных бизнесменов, с возможностью упрощенного въезда в страну.