Полтора миллиарда тенге должны работникам казахстанские предприятия

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Казахстанские предприятия должны свои сотрудникам почти полтора миллиарда тенге. Зарплату ждут около трёх тысяч работников. Об этом сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Толеген Оспанкулов отметил, что чаще всего денежные обязательства не выполняют работодатели области Абай, Мангистауского региона, немало фактов и в Алматы.

Инспекторы также выявили диспропорцию в оплате труда. В Атырау зарплата иностранцев по отдельным видам работ в нефтегазовом секторе в 10 раз больше, чем у казахстанцев.

Всего с начала года, по словам Оспанкулова, выявлено больше тысячи правонарушений в трудовой сфере. Руководителей предприятий оштрафовали на 54 миллиона тенге.