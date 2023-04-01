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kzvesti.kz Сегодня, 18:59
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Сегодня, 18:59
265
Фото: kzvesti.kz

Полтора миллиарда тенге должны работникам казахстанские предприятия

Казахстанские предприятия должны свои сотрудникам почти полтора миллиарда тенге. Зарплату ждут около трёх тысяч работников. Об этом сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". 

Толеген Оспанкулов отметил, что чаще всего денежные обязательства не выполняют работодатели области Абай, Мангистауского региона, немало фактов и в Алматы. 

Инспекторы также выявили диспропорцию в оплате труда. В Атырау зарплата иностранцев по отдельным видам работ в нефтегазовом секторе в 10 раз больше, чем у казахстанцев. 

Всего с начала года, по словам Оспанкулова, выявлено больше тысячи правонарушений в трудовой сфере. Руководителей предприятий оштрафовали на 54 миллиона тенге. 

"На 1 марта на предприятиях страны пострадали 187 человек. Из них 21 погиб, что на 34,4 процента меньше аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем уровень производственного травматизма остается высоким. В разрезе регионов высокий уровень травматизма сохраняется в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Туркестанской и Кызылординской областях. Как и ранее, это промышленные регионы нашей страны", — сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты Толеген Оспанкулов.

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Сегодня, 18:59
265
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