Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски

Фото: dimashnews.com

На YouTube-канале польского фан-клуба Димаша Кудайбергена вышел кавер на песню "Махаббат бер маған" (Give me love) в красивом исполнении Dears из Польши на казахском языке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dimashnews.

Песня была исполнена хором DiVoices, который был основан польским фан-клубом Dimash Kudaibergen Fanclub Poland. 18 красивых голосов польских Dears слились воедино, исполнив композицию любимого артиста на его родном языке.

Записать дистанционно целую песню и смонтировать ее, как делится руководитель DKFP Тереза Какол, очень нелегкий труд.

Координировать проект вызвалась член фан-клуба Агнес (Агнешка Хлап), которая и предложила польским Dears сделать кавер на "Махаббат бер маған".

Аранжировку песни для четырёхголосного хора написала пианистка Ольга Попова, которую так же можно увидеть в видео. С произношением казахского языка польским поклонникам Димаша помогал их преподаватель по казахскому Беглан Шаринбаев.