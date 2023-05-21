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dimashnews.com Сегодня, 20:57
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Сегодня, 20:57
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Фото: dimashnews.com

Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски

На YouTube-канале польского фан-клуба Димаша Кудайбергена вышел кавер на песню "Махаббат бер маған" (Give me love) в красивом исполнении Dears из Польши на казахском языке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dimashnews.

Песня была исполнена хором DiVoices, который был основан польским фан-клубом Dimash Kudaibergen Fanclub Poland. 18 красивых голосов польских Dears слились воедино, исполнив композицию любимого артиста на его родном языке.

Записать дистанционно целую песню и смонтировать ее, как делится руководитель DKFP Тереза Какол, очень нелегкий труд. 

Координировать проект вызвалась член фан-клуба Агнес (Агнешка Хлап), которая и предложила польским Dears сделать кавер на "Махаббат бер маған". 

Аранжировку песни для четырёхголосного хора написала пианистка Ольга Попова, которую так же можно увидеть в видео. С произношением казахского языка польским поклонникам Димаша помогал их преподаватель по казахскому Беглан Шаринбаев.

"Махаббат бер маған" одна из самых красивых песен Димаша, это моя любимая песня. Я  всегда завидовала казахстанским Dears, которые могли без труда петь ее вместе с Димашем. Для меня было очень сложно выучить текст. Но нам наконец удалось это сделать. Мы очень долго репетировали. Теперь вся наша группа знает песню наизусть, чему я очень рада!", — поделилась Тереза. 

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Сегодня, 20:57
159
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