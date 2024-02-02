Половина всех зданий в Газе повреждена или разрушена

Как минимум половина всех зданий, находящихся в секторе Газа, была повреждена или разрушена в результате военного конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Анализ спутниковых данных, полученный Би-би-си, показывает истинные масштабы разрушений. Согласно ему, от 144 000 до 175 000 зданий по всему сектору Газа повреждены или разрушены. Это от 50 до 61% всех строений анклава.

На снимках, сделанных до и после действий Армии обороны Израиля, видно, что по всей Газе разрушены жилые районы, оживленные торговые улицы превратились в руины, университеты уничтожены, а сельскохозяйственные угодья перепаханы артиллерией. На южной границе появились палаточные городки, в которых разместились тысячи людей, оставшихся без крова.

Один из таких примеров — университет Исраа на севере Газы, который сначала был сильно поврежден, а затем полностью разрушен в результате мощного контролируемого взрыва. Видео широко разошлось по социальным сетям, и ЦАХАЛ заявляет, что расследует, кто и как дал разрешение на взрыв здания.

Многим историческим местам Газы был нанесен значительный ущерб, в том числе мечети Аль-Омари, построенной в VII веке. Кори Шер, ученный из университета Нью-Йорка и один из авторов анализа, говорит, что мечеть выделяется на фоне других зон боевых действий, которые он анализировал.

"Мы работали над разрушениями в Украине, изучали Алеппо и другие города, но масштабы и темпы разрушений [в секторе Газа] поражают. Я никогда не видел, чтобы столь значительный ущерб наносился так быстро", - сказал исследователь.

Сильно пострадали большие площади возделываемых земель по всей территории Газы. Хотя до начала войны Газа сильно зависела от импорта, большая часть продовольствия поступала от фермерских хозяйств.

Последнее заметное изменение в Газе, хорошо заметное с воздуха, —все большее количество палаток и других временных сооружений для размещения перемещенных лиц на юге. Площадь новых палаточных городков, появившихся с начала декабря до середины января вблизи египетской границы, составила около 3,5 кв. км — это примерно 500 футбольных полей.