Половина расходов казахстанцев уходит на еду

Во втором квартале 2023 года расходы домохозяйств на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 13,9%, до 421,1 тысяч тенге. Доля этих расходов от всех трат на продовольственные товары составила 92%, от потребительских расходов в целом — 52%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 369,8 тысяч тенге — на 9,6% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе самые большие расходы на продукты питания были у жителей Туркестанской области: 557,5 тысяч тенге за квартал — на 13,9% больше, чем годом ранее.

В пятёрке регионов-антилидеров также оказались Мангистауская (551,6 тысяч тенге, плюс 10%), Атырауская (512,4 тысяч тенге, плюс 14,5%), Улытауская (502,5 тысяч тенге, плюс 30%) и Алматинская (484,3 тысяч тенге, плюс 7,6%) области.

Наибольший годовой рост расходов на продукты питания и безалкогольные напитки наблюдался в Улытауской области, наименьший — в Павлодарской.

В структуре расходов домохозяйств на продукты питания и безалкогольные напитки самую большую долю (33,4%) заняли мясо и мясопродукты: 140,6 тысяч тенге в среднем по стране — на 14,7% больше, чем годом ранее.

На второй строчке расположились хлебопродукты и крупяные изделия: 64,5 тысяч (плюс 15%). Тройку замкнули молочные продукты, на которые казахстанцы потратили 44,7 тысяч (плюс 21,4%).

На фрукты жители страны потратили 35,1 тысяч тенге, на овощи — 34,3 тысяч, на сахар, кондитерские изделия и сладости — 28,1 тысяч, на масла и жиры — 22,7 тысяч, на безалкогольные напитки и рыбу с морепродуктами — по 17,6 тысяч, на яйца — 9,1 тысяч тенге.