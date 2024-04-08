Полное солнечное затмение произойдет 8 апреля

Полную фазу затмения Солнца 8 апреля смогут наблюдать жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Московского планетария.

Частные фазы этого затмения, если позволит погода, будут наблюдаться в Северной и Южной Америке, в акваториях Тихого и Атлантического океанов.

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними — две недели. Затмения Луны происходят в полнолуния, а затмения Солнца происходят в новолуния. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то люди наблюдают лунное затмение, а если Луна — то солнечное.

"8 апреля 2024 года расстояние от Земли до Луны составляет 353321 км, а средняя длина лунной тени составляет 373320 км. При этом видимый диаметр Луны в 1,0566 раз больше видимого диаметра солнечного диска, поэтому Луна полностью закроет Солнце. Максимума затмение достигает в точке с координатами 25,3° северной широты и 104,1° западной долготы, длится в максимуме 4 минуты 28 секунд. Ширина лунной тени на земной поверхности составит 198 километров", - отмечается на сайте Московского планетария.

Полное солнечное затмение сопровождается частным солнечным затмением, которое видимо по обе стороны от полосы полного затмения, там, куда попадает лунная полутень. Чем дальше от центральной линии затмения, тем меньше будет закрыт Луной диск Солнца.

Как правильно наблюдать за затмением солнца, рассказали специалисты.Они отмечают, что ни в коем случае не стоит пробовать смотреть на солнце через обычные оптические приборы, так как это "катастрофа" для зрения.