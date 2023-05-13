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Полковник полиции через суд добился восстановления в должности
Полковник выиграл суд у департамента полиции Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на vera.kz.
Незаконным признан судом приказ главы ДП генерала Мурата Кабденова об освобождении от должности заместителя начальника по кадровой политике отдела полиции Казыгуртского района. Туркестанский городской суд постановил немедленно восстановить в должности полковника Бауыржана Алдабергенова. У прокурора есть возможность оспорить это решение в апелляционной инстанции.
Напомним, конфликт в Казыгуртском РОП разразился в начале декабря 2022 года. Тогда в социальные сети попали кадры, снятые в коридоре управления. На них мужчина идет в шортах и майке и по дороге будто задевает локтем одного из сотрудников, затем оба они расходятся. Видео сопровождалось комментарием блогера о том, что пожаловались сотрудники на постоянные поборы и жестокое обращение к подчинённым со стороны замначальника Алдабергенова. Сразу после скандала назначили служебную проверку и возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями и превышения власти. Полковника Алдабергенова отстранили от занимаемой должности.
На имя генерала Мурата Кабденова было направлено коллективное письмо от полицейских с просьбой вернуть Бауыржана Алдабергенова на должность замначальника РОП. 63 человека из 93 штатных единиц заявили, что появившаяся в соцсетях информация является ложной и подписались под обращением к генералу.
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