Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа

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Коллективное письмо в защиту уволенного заместителя начальника РОП Казыгуртского района Бахытжана Алдабергенова написали его бывшие подчинённые, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на vera.kz.

Они просят вернуть на прежнюю должность Алдабергенова. Своё письмо они адресовали главе ДП Туркестанской области Мурату Кабденову.

Полковник полиции Бахытжан Алдабергенов был отстранён от занимаемой должности после скандала в социальных сетях. Его обвинили в поборах и рукоприкладстве по отношению к подчинённым. Вот только 63 человека из 93-х штатных единиц заявили, что всё это не правда и подписались под обращением к генералу.

"Мы заявляем, что Бахытжан Алдабергенов является добросовестным офицером полиции, честно выполняет служебный долг, отвечает требованиям служебной этики. Факты в ролике являются надуманными и клеветническими. Мы просим генерала Кабденова не освобождать от должности Алдабергенова, оставить его на рабочем месте, так как за время работы он показал себя как хороший руководитель", – указывается в письме.

Скандал в Казыгуртском РОП разразился в начале декабря. Тогда в социальные сети попали кадры, снятые в коридоре управления. На них мужчина идёт в шортах и майке и по дороге будто задевает локтем одного из сотрудников, затем оба они расходятся. Видео сопровождалось комментарием правозащитницы Айгуль Орынбек о том, что ей пожаловались сотрудники на постоянные поборы и жестокое обращение к подчинённым со стороны замначальника Алдабергенова. Сразу после скандала назначили служебную проверку и возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями и превышения власти. Полковника отстранили от занимаемой должности.

"При проведении следственных действий выяснилось, что Алдабергенов в тот день был дежурным и находился в своём кабинете всю ночь. Утром он пошёл в душ, в тренажёрный зал, который находится на цокольном этаже. А потом пошёл в свой кабинет, чтобы переодеться в служебную форму. В шортах он как раз был утром, ещё до начала рабочего времени. И даже по видео видно, что попытка задеть сотрудника локтем была в шуточной манере, ведь дальше они оба спокойно пошли в разные стороны", – рассказывает адвокат полковника Сабит Жусипов.

Факты поборов и истязаний во время расследования не подтвердились, заявляет защитник. В своих показаниях это отрицали все допрашиваемые сотрудники.

"Подоплёка этого дела такова, что заместитель начальника управления полиции Казыгуртского района по оперативной части Зангар Мусаев и начальник уголовного розыска РОП Санат Тасполат имели неприятный инцидент с Алдабергеновым, когда он был и.о. начальника РОП Казыгуртского района. Он применил к ним дисциплинарные взыскания за невыполненные обязанности и возникли неприязненные отношения между ними. В итоге при проведении служебной проверки оказалось, что запись со служебной камеры сделали они. Они сами признались, что скачивали информацию с серверов служебного помещения. Мы теперь настаиваем, чтобы в отношении этих лиц было возбуждено уголовное дело по факту разглашения служебной тайны. Это уголовно наказуемое деяние, которое нанесло ущерб имиджу полиции. К тому же распространялась фейковая непроверенная информация, а в комментариях его признали чуть ли не преступником, коррупционером, киллером", – рассказывает адвокат Сабит Жусипов.

Что касается досудебного следствия по факту злоупотребления должностными полномочиями и превышения власти, то в отношении всех троих участников истории оно прекращено. Следствие не обнаружило доказательств и состава преступления.

Теперь сторона защиты намерена в судебном порядке доказать, что распространённые в социальных сетях сведения не соответствуют действительности.