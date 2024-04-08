Полиция взяла под охрану свыше 9 тысяч домов в регионах РК

МВД усилило охрану пострадавших от наводнения населённых пунктов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

До 50 увеличено количество оцепленных пострадавших населённых пунктов. Под охраной полиции в них находятся 9 135 покинутых жилых домов и иных объектов. При этом ни одного случая мародёрства не допущено.

Кроме того, организовано безопасное пребывание граждан в 80 крупных пунктах временного размещения.

Напомним, 7 апреля официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев говорил о 1 266 покинутых жилых домах и других объектах, находящихся под охраной полиции в зонах подтопления.