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ДП Туркестанской области Вчера, 23:15
264
Вчера, 23:15
264
Фото: ДП Туркестанской области

Полиция Туркестанской области назвала фейком информацию о митинге на АЗС

В сети появилось видеозапись о том, что в ночь с 12 на 13 апреля возле автозаправочной станции КазМунайГаз, расположенной вдоль трассы Западная Европа-Западный Китай, граждане якобы собрались на митинг в связи с повышением цен на топливо, передаёт BaigeNews.kz.
 
Как сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области, при выезде компетентными органами Сайрамского района 13 апреля около 04.30 часов ночи на место происшествия, полицейскими установлено, что сведения оказались ложными. То есть, 12 апреля на автодороге прошли автогонки.
"В настоящее время сотрудниками районного УП проводится соответствующая работа с целью установления гражданина, распространившего недостоверную информацию", - отметили в полиции региона.
Правоохранители также напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрено привлечение к строгой ответственности.
 
Напомним, 11 апреля в центре Астаны задержали группу нефтяников, митинговавших у здания Минэнерго. В столицу бывшие работники компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ,  приехали в понедельник. Рабочим предложили трудоустройство в ТОО "Ai-Bis" и ТОО "Кезби" (также оказывает нефтесервисные услуги) с сохранением заработных плат. Но экс-работники "БерАли Мангистау Company" заявили, что не намерены трудоустраиваться на предлагаемые рабочие места, требуя работу в "Озенмунайгазе".
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Вчера, 23:15
264
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