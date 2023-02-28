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  • Полиция расследует гибель "чёрного" старателя на шахте в Бестобе
polisia.kz Сегодня, 13:11
342
Сегодня, 13:11
342
Фото: polisia.kz

Полиция расследует гибель "чёрного" старателя на шахте в Бестобе

Под завалами в шахте посёлка Бестобе обнаружено тело незаконного старателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации пресс-службы МВД, мужчина 1993 года рождения погиб на 520 горизонте шахты "Центральная".

"Предварительно установлено, что ранее мужчина в группе лиц спустился на нижние горизонты шахты для незаконной добычи золотосодержащего материала. В результате обвала руды мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Трое других старателей подняли тело на поверхность", — сообщили в полиции.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 269-1 УК РК — "Незаконное проникновение на охраняемый объект".

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#добыча #золото #гибель #Акмолинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:11
342
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