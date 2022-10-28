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  • Полиция проверяет школы Кокшетау после сообщения о заложенных бомбах
pixabay.com Сегодня, 10:35
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Фото: pixabay.com

Полиция проверяет школы Кокшетау после сообщения о заложенных бомбах

28 октября в Центр оперативного управления Управления полиции поступило сообщение о том, что в школе-интернат №3 "Дарын" заложено взрывное устройство, передаёт BaigeNews.kz

По указанному адресу незамедлительно выехали  сотрудники полиции и другие экстренные службы. Территория школы была оцеплена, эвакуированы учащиеся, преподавательский состав и администрация школы. 

"Специалистами-взрывотехниками и кинологами помещения школы исследованы, взрывных устройств не обнаружено. В дальнейшем в полицию поступили сообщения о взрывных устройствах в других средних учебных заведениях, где соответствующими службами проводятся проверки", — сообщили в ведомстве. 

Полицейские просят граждан не поддаваться панике, не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным сообщениям.

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#школа #бомба #полицейский
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:35
266
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