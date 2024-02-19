Полицейского-наркомана осудили в Алматы

Полицейского, управлявшего машиной в наркотическом опьянении и совершившего ДТП, осудили в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрели в суде по административным правонарушениям.

"Установлено, что зимой К., управляя служебной машиной в состоянии наркотического опьянения, двигаясь по улицам города, допустил столкновение с двумя авто", - сообщили в суде.

К. подтвердил факты, изложенные в материалах дела, и раскаялся в содеянном.

Постановлением суда полицейского признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения (часть 3 статьи 608 КОАП), его лишили права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.