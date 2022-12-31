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Полицейский Дед Мороз исполнил мечту четырёхлетнего мальчика из детдома
Четырёхлетний Коля вместе со старшим братом Артуром живёт в детском доме села Кенжеколь всего два месяца. В канун праздника малыш получил в подарок пожарную машину вместо полицейской, которую хотел, и очень растроился. Глава департамента полиции Василий Скляр решил порадовать ребёнка и подарить веру в новогоднее чудо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Павлодарской области.
В директ Instagram-аккаунта @dp_pavlodar поступило видео, на котором воспитанник детского дома Коля Шкребец рассказывает, о том, что мечтает получить в подарок большую полицейскую машину, а в будущем хочет стать настоящим сотрудником полиции.
"Когда дети писали письмо Деду Морозу, Коля пожелал большую полицейскую машину, так как сам мечтает служить в полиции" — рассказала мама-воспитатель детского дома, Гульбарам Тасболатова.
Стоит отметить, что в детском доме Коля проживает уже два месяца вместе со старшим братом Артуром.
Такое пожелание малыша в период самого волшебного праздника — Нового года не осталось незамеченным – начальник Департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр решил порадовать ребенка и подарить веру в новогоднее чудо.
В канун Нового года полицейские пришли в гости к маленькому Николаю с долгожданным подарком — большой сине-белой полицейской машиной. Транспорт — в точности, как настоящий. Мечта осуществилась, восторгу ребенку не было предела.
Кроме этого, стражи порядка приобрели для малыша еще одну машинку на пульте управления и сладкие подарки для Коли и старшего брата. Коля с большим увлечением играл с долгожданными игрушками.
"Спасибо большое вам за подарки для моего братика. Коля давно мечтал о такой машине. Я очень рад, что в Новый год его мечта остуществилась!" — говорит старший брат Артур.
Полицейские поздравили ребят с наступающим Новым годом, пожелали ему крепкого здоровья, счастья, вырасти достойным гражданином нашей страны. Также стражи порядка пригласили малыша работать в полицию, когда он вырастет.
"Когда подрастёшь, мы ждём тебя в полиции, мы уверены, ты станешь настоящим и смелым стражем порядка!" – отметили сотрудники.
Для Коли и его брата, визит полицейских стал настоящим событием. Мальчишки восхищались высокими и статными людьми в красивой форме с погонами, задавали вопросы, рассказывали истории. А после интересной беседы сотрудники батальона патрульной полиции по очереди покатали ребят уже в настоящей полицейской машине. А ещё предложили ребятам примерить форму, а также вручили рацию. Такое дети запомнят надолго, а может даже на всю жизнь.
В департаменте полиции Павлодарской области отмечают, что поздравлять ребят из детских домов, многодетных и малоимущих семей в преддверии праздников – добрая ежегодная традиция полицейских Павлодарской области.
По словам Василия Скляра, детям нужно дарить веру в чудо и тогда они вырастут добрыми и счастливыми людьми.
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