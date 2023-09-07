Полицейским вынесли приговор за бездействие во время январских событий

В суде №2 Тараза рассмотрели уголовное дело в отношении пяти полицейских, обвиняемых в превышении должностных полномочий и бездействии по службе, повлёкших тяжкие последствия во время январских событий, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что в ночь с 5 на 6 января 2022 года здания Управления полиции Тараза и департамента полиции Жамбылской области были подвергнуты нападению со стороны участников массовых беспорядков.

"Из-за бездействия должностных лиц органов ОВД было похищено и утеряно имущество арттехвооружения (пистолеты, боеприпасы, спецсредства и прочее). В результате причинён материальный ущерб государству в особо крупном размере", - сообщили в суде.

Суд, изучив материалы дела, признал вину Ш., Қ., З., О. доказанной показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями различных экспертиз и вещественными доказательствами.

При назначении наказания смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством признали наличие на иждивении несовершеннолетних детей. Отягчающими обстоятельствами - cовершение уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения, а также в ходе массовых беспорядков, лицом, нарушившим принятую им присягу.

"С учётом характера и степени общественной опасности совершённого преступления Ш., Қ., З. (по ст.370 ч.4 п.1 УК) назначено четыре года лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. В связи с ошибочной квалификацией стороной обвинения действий З. по двум статьям, исключена ошибочно вмененная ст.362 ч.4 УК (Превышение власти или должностных полномочий). В связи с отсутствием в действиях О. квалифицирующих признаков ст.370 ч.4 п.1 УК (Бездействие по службе), его действия были судом переквалифицированы на ст..371 ч.1 УК (Халатность), по которой ему назначено три года лишения свободы. С применением закона "Об амнистии" О. освобождён от назначенного наказания. Т. оправдан за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения", - сообщили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.