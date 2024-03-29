Полицейские помогают в отправке гуманитарной помощи для пострадавших от паводков
Сегодня, 21:25
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Сегодня, 21:25Сегодня, 21:25
65Фото: polisia.kz
В Атырау полицейские подключились к отправке гуманитарной помощи для пострадавших от паводков жителей других регионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сбор пожертвований организовал общественный фонд "От сердца к сердцу".
"В работе по отправке собранной гуманитарной помощи принимают участие сотрудники батальона патрульной полиции Атырау. Завтра планируется пострадавшему населению продуктов, одежды и гигиенических средств", - сообщили в полиции.
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