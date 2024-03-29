  • 29 Марта, 21:50
  • BAIGENEWS

Полицейские помогают в отправке гуманитарной помощи для пострадавших от паводков

Сегодня, 21:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia.kz Сегодня, 21:25
Сегодня, 21:25
65
Фото: polisia.kz

В Атырау полицейские подключились к отправке гуманитарной помощи для пострадавших от паводков жителей других регионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сбор пожертвований организовал общественный фонд "От сердца к сердцу".

"В работе по отправке собранной гуманитарной помощи принимают участие сотрудники батальона патрульной полиции Атырау. Завтра планируется пострадавшему населению продуктов, одежды и гигиенических средств", - сообщили в полиции.

Самое читаемое

Наверх