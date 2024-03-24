Полицейские не нашли бомбу в сумке у женщины, задержавшей рейс в Шереметьево
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Сотрудники полиции задержали в московском аэропорту Шереметьево женщину, которая сообщила о бомбе в своей сумке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
"В настоящее время женщина задержана, с ней работают сотрудники полиции. Сумку женщины проверили, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено", — сообщили в правоохранительных органах.
В аэропорту также заявили, что у пассажира не обнаружили запрещенных к провозу предметов.
"При подготовке к вылету рейса пассажир Волошина Я. В. 1967 года рождения заявила, что у нее в ручной клади на борту находится взрывное устройство. Последовало незамедлительное реагирование: командир воздушного судна вызвал на борт службу безопасности, полицию, кинологов. По факту тщательного досмотра пассажиров, ручной клади и багажа, запрещенного к провозу вещества не обнаружено", — отметили в Шереметьево.