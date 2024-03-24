Полицейские не нашли бомбу в сумке у женщины, задержавшей рейс в Шереметьево

Сотрудники полиции задержали в московском аэропорту Шереметьево женщину, которая сообщила о бомбе в своей сумке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время женщина задержана, с ней работают сотрудники полиции. Сумку женщины проверили, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено", — сообщили в правоохранительных органах.

В аэропорту также заявили, что у пассажира не обнаружили запрещенных к провозу предметов.