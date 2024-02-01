Полицейские назвали самые распространенные схемы мошенничества в Казахстане

Заместитель начальника Управления полиции района Байқоңыр Дархан Сайранбеков рассказал о распространенных схемах мошенничества и как не попасться на удочку аферистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Одним из частых случаев интернет-мошенничества полицейские называют звонок от сотрудника банка или из "службы безопасности банка.

"При разговоре мошенники говорят, что на ваше имя пытались оформить кредит или снять деньги с ваших счетов. Чтобы прервать этот процесс они просят продиктовать код из трех цифр, изображенный на обороте вашей карты, код который приходит к вам по SMS, либо установить приложение при помощи которого они отменят все операции. Чаще всего это приложения удаленного доступа как Anydesk, Teamviewer, то есть при установке данных приложений человек на другом конце провода удаленно будет иметь доступ к вашему устройству", - пояснил Дархан Сайранбеков.

В управлении отмечают, что эта категория преступников умеет профессионально оказывать на людей психологическое давление, тем самым подталкивая на свои аферы.

"В таких случаях важно знать, что сотрудники банка, в особенности представители службы безопасности банка, никогда не звонят сами. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, просим в кратчайшее время обратиться в ближайший филиал банка и позвонить на горячую линию 102", - сказал заместитель начальника управления.

Кроме того, участились факты неправомерного доступа в мессенджере WhatsApp, где от имени пострадавшего всем контактам рассылают сообщения с просьбой одолжить денежные средства, при этом указываются реквизиты банковских счетов третьих лиц.

"Установлено, что злоумышленники получают доступ к личному аккаунту WhatsApp, используя вредоносную ссылку, после прохождения по указанной ссылке получают доступ к учетной записи. В этой связи предупреждаем и призываем граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые тиражируются, как правило, в виде розыгрыша призов, голосования за детей, опросника по любым темам, а также не в ком случае не вводить свои личные данные. Но, если вы все-таки случайно прошли по подозрительной ссылке, можете проверить наличие параллельного доступа к WhatsApp-аккаунту, зайдя в приложении в "Настройки" и перейдя во вкладку "Привязанные устройства". Если в данной вкладке отобразится неизвестное устройство, которое вы не привязывали, немедленно осуществите выход из данной сессии", - рассказал Сайранбеков.

Здесь полицейские советуют включить двухшаговую проверку, чтобы усилить защиту своего аккаунта. А при подобных рассылках с просьбой занять денег, позвонить знакомому и убедиться, что это писал он.

Также спикер рассказал о схемах мошенничества на платформах объявлений OLX, krisha.kz, kolesa.kz. Здесь, приобретая какую-либо вещь или услугу, люди в качестве предоплаты переводят денежные средства и после ничего не получают. По схеме злоумышленник под видом покупки товара, который размещен на сайте OLX, связывается по WhatsApp с продавцом и сообщает, что находится в другом городе, в связи, с чем для перевода предлагает возможности безопасности самого сайта Olx.kz. После он сообщает, что оплатил покупку и направляет специальную ссылку, пройдя по которой у вас запросят реквизиты банковской карты, с которой происходит списание денежных средств.

"Не переводите деньги на баланс телефона или на онлайн-кошельки и тем более на карты зарубежных стран. При получении какой-либо услуги требуйте документы, удостоверяющие личность услугодателя, попросите при помощи видео-звонка показать ваш товар, чтобы убедится, что он и вправду существует", - подытожил Сайранбеков.