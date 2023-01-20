Полицейская погоня закончилась смертью в Уральске

Фото: kolesa.kz/Илья Давидович

В Уральске погоня с участием полицейских и внедорожника Lexus закончилась смертью гибелью человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ЗКО.

Инцидент произошёл утром 20 января. Около 5:20 сотрудники батальона патрульной полиции Уральска остановили автомашину марки "Lexus 570" по в районе улицы Исатай Махамбета.

"После того как водитель проследовал в патрульную автомашину, пассажир автомашины сел за руль и пытаясь скрыться на пересечении проспекта Абая — улицы Исатай Махамбета на автомашине врезался в дом, при этом снёс газовую трубу и два электрических столба. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины Lexus скончался на месте", — сообщили в полиции.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и соответствующие службы. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".