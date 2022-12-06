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Политика "открытых дверей": Актюбинская область привлекает инвесторов
Сегодня, шестого декабря, в Астане проходит седьмой Международный инвестиционный форум Investment Aktobe-2022. В нём принимают участие дипломатические миссии более 30 стран, члены Правительства, руководители национальных холдингов и компаний, транснациональных корпораций, представители крупного зарубежного и отечественного бизнеса, передаёт BaigeNews.kz.
Главная цель форума - презентация инвестиционного потенциала Актюбинского региона, и немаловажно - стимулирование притока отечественных и иностранных инвестиций в экономику региона.
“Глава государства в своём Послании отметил, что курс на политические и экономические реформы в первую очередь направлен на повышение доходов и уровня жизни каждого казахстанца. И это невозможно сделать без качественной синергии бизнеса и государства”, - отметил аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.
Инвестиционный потенциал региона
Аким области отметил важную роль иностранных инвестиций. За последние пять лет в экономику региона привлечено более шести миллиардов долларов США. 25 процентов этих капиталовложений составили прямые иностранные инвестиции.
"На территории области работают около 1,5 тысячи зарубежных предприятий, в числе которых транснациональные компании ERG, "Русская Медная Компания", Eni, General Electric, что свидетельствует о высоком доверии со стороны бизнеса к нашему региону. Общий объём экспорта продукции составил 2,3 миллиарда долларов США, в том числе объём экспорта продукции обрабатывающей промышленности за 10 месяцев 2022 года составил 1,2 миллиарда долларов США", - рассказал Ералы Тугжанов.
Отметив положительную динамику инвестиционного фона, аким области также упомянул, что регион создает все инфрастуктурные условия для инвесторов. Продолжается совершенствование производственной, транспортной и сервисной инфраструктуры.
"Актюбинская область отличается развитой промышленностью. Это крупный транспортно-логистический узел страны, позволяющий максимально использовать все виды логистических возможностей - авиа-, железнодорожный и автотранспорт", - рассказал глава региона.
Богатые природные ресурсы Актюбинской области
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Иран Шархан отметил, что Актюбинский регион богат природными ресурсами, в регионе ведётся активная работа по привлечению инвестиций в сферу недропользования.
"Ежегодный объём инвестиций по контрактам за последние три года увеличился на 50 процентов, со 147 миллиардов тенге до 216 миллиардов тенге. Кроме того, регион имеет порядка 77 свободных от недропользования месторождений твёрдых полезных ископаемых. Имеется свободная ниша по таким полезным ископаемым, как золото, никель-кобальт, титан-цирконий, хромиты, марганец, фосфориты, киры, битум, асбест, полевой шпат, тальк, кварц и бурый уголь", - говорит Иран Шархан.
На форуме было заключено восемь меморандумов на общую сумму 2,7 триллиона тенге между акиматом Актюбинской области и крупнейшими инвесторами, это ERG и компании из Германии, Литвы и Турции.
Новые перспективы
В рамках форума обсуждались разные сферы региона. Было объявлено, что в Актюбинской области построят нефтехимический комплекс по переработке углеводородного сырья и сахарный завод. Также создадут кластер по производству железнодорожной продукции и запустят жилищную программу "Актобе жастары".
Инвестиционная выставка
В рамках форума у участников была возможность посетить выставку инвестиционных возможностей Актюбинской области, которая состояла из пяти блоков: "химическая промышленность", "строительная индустрия", "металлургия и машиностроение", "пищевая промышленность".
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